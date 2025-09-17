Роша объяснил уход из ЦСКА

Защитник «Аль-Джазиры» Виллиан Роша высказался о своем уходе из ЦСКА летом.

– Руководство ЦСКА говорило, что вы получили выгодное предложение, которое они не могли повторить. И всe же: были попытки вас удержать в Москве?

– Да, у меня был разговор с руководством, но это решение моe и моей семьи. Попробовать что-то новое. Было понятно, что однажды я уеду из-за семейных проблем.

– Ваша семья хотела уехать из России?

– Да, мы общались. Это был спокойный разговор, и мы поняли друг друга.

– Вы испытывали давление со стороны родителей, которые переживали по поводу безопасности на фоне новостей об Украине?

– Я всегда говорил друзьям и родным, что со мной всe в порядке, что у нас ничего не происходит, что мы нормально живeм, но моей дочке 10 месяцев. Мы бы хотели, чтобы она росла в стране, где учила бы английский. Это нас подталкивало к переезду.

– В Москве вроде хватает школ, где преподают английский.

– Да, но их не было там, где мы жили. Когда появилось такое предложение от «Аль-Джазиры», посоветовались с женой и решили согласиться.