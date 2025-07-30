Роша покинул ЦСКА

Центральный защитник Виллиан Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Сделка по переходу Виллиана Роши в «Аль-Джазиру» завершена. Контракт на два года», – сообщили в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы бразильского футболиста.

Сообщалось, что клуб из ОАЭ готов заплатить за бразильца 6 миллионов евро.