Роша покинул ЦСКА

Центральный защитник Виллиан Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.
«Сделка по переходу Виллиана Роши в «Аль-Джазиру» завершена. Контракт на два года», – сообщили в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы бразильского футболиста.
Сообщалось, что клуб из ОАЭ готов заплатить за бразильца 6 миллионов евро.
- В этом сезоне Роша провел за ЦСКА 3 матча, отметился 1 ассистом.
- 30-летний бразилец выступал за красно-синих с сентября 2022 года, провел 106 матчей, забил 7 голов, сделал 9 ассистов.
Источник: Sport24