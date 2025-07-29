Стала известна позиция ЦСКА по Роше

ЦСКА не планирует расставаться с защитником Виллианом Рошей в летнее трансферное окно.
Ранее в агентстве Sferico Sports, представляющем интересы бразильца, сообщили об интересе эмиратской «Аль-Джазиры» к игроку. Клуб из ОАЭ готов заплатить за бразильца 6 миллионов евро.
«Переговоры ведутся. Клуб [ЦСКА] делает все, чтобы сохранить Виллиана», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
- По данным «Чемпионата», Виллиан Роша попросил ЦСКА ответить согласием на предложение клуба из ОАЭ.
- В этом сезоне бразилец провел за москвичей 3 матча, отметился 1 ассистом.
Источник: РИА «Новости»