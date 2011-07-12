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Новости сборной Швейцарии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.football.ch/nm/de/A-Team.aspx
Тренер:
Мурат Якин
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Результаты
Расписание
Таблица
Стало известно об ошибке судей в пользу Аргентины на ЧМ-2026
28 июля
3
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Фото
«Астон Вилла» побила трансферный рекорд ради лучшего бомбардира Швейцарии на ЧМ-2026
18 июля
1
Хуммельс – об удалении Эмболо: «Имея желтую, так откровенно симулировать – безумие»
13 июля
4
Лапочкин отреагировал на скандальное удаление в матче Аргентина – Швейцария
13 июля
1
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
12 июля
11
Пост Месси после прохода Швейцарии на ЧМ-2026
12 июля
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
12 июля
7
ЧМ-2026. Аргентина в большинстве победила Швейцарию (3:1), забив два гола в экстра-тайме
12 июля
20
Трансляция
Аргентина – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026
12 июля
Сменился второй фаворит ЧМ-2026 по версии букмекеров
11 июля
4
Чемпионат мира 2026, 11-12 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
11 июля
Где смотреть матч Аргентина – Швейцария: во сколько прямая трансляция 12 июля 2026
11 июля
Аргентина – Швейцария: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026
11 июля
Чемпионат мира 2026, 10 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
10 июля
Чемпионат мира 2026, 9 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
9 июля
Обновленный рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal после 1/8 финала
9 июля
1
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
8 июля
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
8 июля
19
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
8 июля
2
Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026
8 июля
19
Видео
Обзор матча Швейцария – Колумбия голы и лучшие моменты (Видео)
8 июля
ЧМ-2026. Швейцария прошла в 1/4 финала, обыграв Колумбию по пенальти
8 июля
11
Трансляция
Швейцария – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июля 2026
7 июля
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Где смотреть матч Швейцария – Колумбия: во сколько прямая трансляция 7 июля 2026
6 июля
Швейцария – Колумбия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026
6 июля
Чемпионат мира 2026, 6-7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
6 июля
Чемпионат мира 2026, 5-6 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
5 июля
1
2
3
4
5
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Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
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Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
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Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
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Дзюба может сменить вид спорта
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