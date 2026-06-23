Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иордания – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

Иордания – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

23 июня, 03:50
Иордания
23.06.2026, вторник, 06:00
Чемпионат мира, группа J, 2 тур
1 : 2
Завершен
Алжир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К) ПЗ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
7
Рияд Марез
(К) ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Иордания
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
11
Оде Аль-Фахури
ЛФ
24
Али Азаизе
РФ
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
10
Аль-Тамари
9
Ольван
4-3-2-1
23
Зидан
17
Бельгали
15
Айт Нури
2
Манди
21
Бенсебаини
14
Будауи
6
Зерруки
10
Шаиби
7
Марез
22
Маза
9
Гуири
20
Абу Таха
2
Абу Хашиш
2
Абу Хашиш
20
Абу Таха
4
Абу Дааб
17
Обаид
17
Обаид
4
Абу Дааб
9
Ольван
7
Шарара
7
Шарара
9
Ольван
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
24
Азаизе
24
Азаизе
10
Аль-Тамари
15
Айт Нури
13
Хаджам
13
Хаджам
15
Айт Нури
9
Гуири
5
Белаид
5
Белаид
9
Гуири
6
Зерруки
19
Бенталеб
19
Бенталеб
6
Зерруки
7
Марез
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
7
Марез
14
Будауи
12
Бенбуали
12
Бенбуали
14
Будауи
Остались в запасе
Иордания
Алжир
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
Главный тренер
Джамал Селлами
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Иордания - Алжир
1
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
251
641
Сейвы
6
3
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38

Смотреть прямую трансляцию Иордания против Алжира, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 06:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иордания – Алжир

Иордания – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Алжир Иордания
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
Вчера, 20:44
1
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
Вчера, 13:57
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+