Составы команд
Иордания
Иордания
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ПВ
11
Оде Аль-Фахури
ЛФ
24
Али Азаизе
РФ
4-1-1-3-1
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
10
Аль-Тамари
9
Ольван
4-3-2-1
23
Зидан
17
Бельгали
15
Айт Нури
2
Манди
21
Бенсебаини
14
Будауи
6
Зерруки
10
Шаиби
7
Марез
22
Маза
9
Гуири
20
Абу Таха
2
Абу Хашиш
2
Абу Хашиш
20
Абу Таха
4
Абу Дааб
17
Обаид
17
Обаид
4
Абу Дааб
9
Ольван
7
Шарара
7
Шарара
9
Ольван
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
24
Азаизе
24
Азаизе
10
Аль-Тамари
15
Айт Нури
13
Хаджам
13
Хаджам
15
Айт Нури
9
Гуири
5
Белаид
5
Белаид
9
Гуири
6
Зерруки
19
Бенталеб
19
Бенталеб
6
Зерруки
7
Марез
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
7
Марез
14
Будауи
12
Бенбуали
12
Бенбуали
14
Будауи
Остались в запасе
Иордания
Алжир
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
Главный тренер
Джамал Селлами
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
18
Мохаммед Таха
ЛАЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
26
Anas Badawi
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Иордания - Алжир
1
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
251
641
Сейвы
6
3
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Смотреть прямую трансляцию Иордания против Алжира, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 06:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иордания – Алжир
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»