03.07.2026, пятница, 06:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Швейцария
Швейцария
3-2-2-2-1
1
Кобель
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
9
Манзамби
17
Варгас
11
Ндой
7
Эмболо
4-4-2
23
Зидан
17
Бельгали
21
Бенсебаини
2
Манди
15
Айт Нури
19
Бенталеб
10
Шаиби
8
Ауа
6
Зерруки
7
Марез
22
Маза
6
Закария
3
Видмер
3
Видмер
6
Закария
11
Ндой
20
Эбишер
20
Эбишер
11
Ндой
17
Варгас
22
Ридер
22
Ридер
17
Варгас
9
Манзамби
19
Окафор
19
Окафор
9
Манзамби
7
Эмболо
23
Амдуни
23
Амдуни
7
Эмболо
8
Ауа
13
Хаджам
13
Хаджам
8
Ауа
19
Бенталеб
14
Будауи
14
Будауи
19
Бенталеб
7
Марез
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
7
Марез
17
Бельгали
20
Бульбина
20
Бульбина
17
Бельгали
6
Зерруки
9
Гуири
9
Гуири
6
Зерруки
Остались в запасе
Швейцария
Алжир
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Швейцария - Алжир
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
436
561
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.56
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29
Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Алжира, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июля в 06:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Алжир
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»