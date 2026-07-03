Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Швейцария – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

Швейцария – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

3 июля, 04:50
Швейцария
03.07.2026, пятница, 06:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Алжир
10' Б. Эмболо 46' Д. Ндой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
7
Рияд Марез
(К) ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
23
Зеки Амдуни
ЦФ
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
9
Амин Гуири
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кобель
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
9
Манзамби
17
Варгас
11
Ндой
7
Эмболо
4-4-2
23
Зидан
17
Бельгали
21
Бенсебаини
2
Манди
15
Айт Нури
19
Бенталеб
10
Шаиби
8
Ауа
6
Зерруки
7
Марез
22
Маза
6
Закария
3
Видмер
3
Видмер
6
Закария
11
Ндой
20
Эбишер
20
Эбишер
11
Ндой
17
Варгас
22
Ридер
22
Ридер
17
Варгас
9
Манзамби
19
Окафор
19
Окафор
9
Манзамби
7
Эмболо
23
Амдуни
23
Амдуни
7
Эмболо
8
Ауа
13
Хаджам
13
Хаджам
8
Ауа
19
Бенталеб
14
Будауи
14
Будауи
19
Бенталеб
7
Марез
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
7
Марез
17
Бельгали
20
Бульбина
20
Бульбина
17
Бельгали
6
Зерруки
9
Гуири
9
Гуири
6
Зерруки
Остались в запасе
Швейцария
Алжир
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Швейцария - Алжир
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
436
561
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.56
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29

Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Алжира, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июля в 06:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Алжир

Швейцария – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Алжир Швейцария
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»
09:47
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
09:38
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
09:22
1
Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»
09:03
2
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
08:55
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
08:42
Канчельскис высказался о варианте с заменой Галактионова на Слуцкого
08:30
1
«Спартак» определился с будущим Угальде
08:15
4
Крупная победа «Спартака», Бубнов против «Бомбардира», Батракова ждут в «Галатасарае» и другие новости
00:56
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
00:17
Все новости
Все новости
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
Вчера, 22:09
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Трамп отреагировал на скандальный план Инфантино
31 июля
1
Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»
31 июля
9
В Госдуме отреагировали на разногласия ФИФА и УЕФА
31 июля
1
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
Советник Инфантино ушел в отставку из-за планов ФИФА продать часть прав на ЧМ
31 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+