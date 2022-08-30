Игорь Осинькин - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Осинькин
|Команда
|Крылья Советов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 июня 1965
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Осинькин
|Команда
|Крылья Советов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 июня 1965
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Крылья Советов
|2 : 2
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/2 финала
|19.03.2023
|Крылья Советов
|0 : 1
|Ахмат
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|02.04.2023
|Крылья Советов
|1 : 1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|05.04.2023
|ЦСКА
|1 : 0
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/2 финала
|09.04.2023
|Сочи
|1 : 2
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Крылья Советов
|11
|5
|3
|3
|Дата
|Матч
|30.08.2022
|Спартак
|1 : 0
|Крылья Советов
|14.09.2022
|Крылья Советов
|2 : 0
|Зенит
|29.09.2022
|Факел
|0 : 1
|Крылья Советов
|20.10.2022
|Зенит
|2 : 1
|Крылья Советов
|23.11.2022
|Крылья Советов
|2 : 1
|Спартак
|27.11.2022
|Крылья Советов
|1 : 0
|Факел
|23.02.2023
|Крылья Советов
|2 : 1
|Динамо
|01.03.2023
|Динамо
|1 : 1
|Крылья Советов
|15.03.2023
|Крылья Советов
|2 : 2
|ЦСКА
|05.04.2023
|ЦСКА
|1 : 0
|Крылья Советов
|19.04.2023
|Краснодар
|0 : 0
|Крылья Советов