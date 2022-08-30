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    Игорь Осинькин - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Витальевич
    Фамилия Осинькин
    Команда Крылья Советов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 4 июня 1965
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Крылья Советов 2 : 2 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала
    19.03.2023 Крылья Советов 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 Крылья Советов 1 : 1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 21 тур
    05.04.2023 ЦСКА 1 : 0 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/2 финала
    09.04.2023 Сочи 1 : 2 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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