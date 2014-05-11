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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Игорь Осинькин
Новости
Игорь Осинькин - новости
Сочи
Россия
4 июня 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
Тренер «Сочи» Осинькин пожаловался на воздушные тревоги: «Были случаи, когда футболисты часть ночи проводили в убежище»
8 октября
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Осинькин назвал фаворитов ЧМ‑2026
2 июля
Фото
«Сочи» принял финальное решение по Осинькину
25 июня
1
Тренеру с 5-летним опытом работы в РПЛ предрекли изгнание из профессионального футбола
5 июня
5
Официально назван клуб, где Осинькин начнет новый сезон
5 июня
7
Определен клуб, где Осинькин начнет новый сезон
3 июня
3
Осинькин впервые прокомментировал драку игрока с тренером «Сочи»
29 мая
5
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
29 мая
1
Раскрыт клуб, где Осинькин начнет новый сезон
28 мая
2
Осинькин может уйти из «Сочи» в другой клуб Первой лиги
27 мая
5
Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ
23 мая
5
Осинькин пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»
11 мая
14
Осинькин – после поражения от «Зенита»: «Дальше нужно только молиться»
10 мая
2
Фото
РПЛ назвала кандидатов на награду лучшего тренера апреля
6 мая
5
Интервью Осинькина после матча «Сочи» с «Оренбургом»
3 мая
Осинькин прояснил свое будущее в «Сочи» после поражения от «Динамо»
26 апреля
Осинькин прокомментировал волевую победу «Сочи» над «Крыльями Советов»
21 апреля
2
Реакция Осинькина на новость о скорой отставке из «Сочи»
19 апреля
6
Осинькин отреагировал на информацию о драке в «Сочи»
17 апреля
2
Осинькин прокомментировал сенсационную победу «Сочи» над «Ростовом»
17 апреля
1
Осинькин выпустил с «Ростовом» игрока, подравшегося с тренером
17 апреля
6
В клубе РПЛ игрок подрался с тренером
16 апреля
13
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
14 апреля
14
Осинькин – после 1:0 с ЦСКА: «Грехи не давали нам побеждать»
12 апреля
5
Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Рубина»
6 апреля
2
Экс-тренер «Динамо» может летом перейти в «Сочи»
27 марта
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Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ
24 марта
13
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2
3
4
5
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