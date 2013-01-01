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Парма
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€ 140 млн
Парма - результаты матчей
Парма
Серия А 2026/2027
Стадион:
Эннио Тардини
Сайт:
http://www.fcparma.com
Тренер:
Карлос Куэста
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Италия. Серия А. 2026/2027
Италия. Серия А. 2025/2026
Италия. Кубок. 2025/2026
Италия. Серия А. 2024/2025
Италия. Кубок. 2024/2025
Италия. Серия В. 2023/2024
Италия. Кубок. 2023/2024
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Италия. Серия А. 2018/2019
Италия. Кубок. 2018/2019
Италия. Кубок. 2014/2015
Италия. Серия А. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Италия. Серия А. 2013/2014
Италия. Кубок. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Серия А. 2012/2013
Италия. Серия А. 2011/2012
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Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Серия А. 2010/2011
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
Италия. Серия А. 2007/2008
14.09 | 19:30
Комо
2 : 1
Парма
06.09 | 16:00
Парма
1 : 1
Монца
29.08 | 21:45
Ювентус
2 : 0
Парма
22.08 | 21:45
Парма
0 : 1
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