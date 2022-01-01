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Серия А 2026/2027
Команды
Парма
Состав
€ 140 млн
Парма - состав команды
Парма
Серия А 2026/2027
Стадион:
Эннио Тардини
Сайт:
http://www.fcparma.com
Тренер:
Карлос Куэста
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Даффара Джованни
Вра
21
€ 3.5 млн
40
Корви Эдоардо
Вра
25
€ 1.5 млн
66
Ринальди Филиппо
Вра
23
€ 0.6 млн
13
Гуаита Висенте
Вра
39
€ 0.4 млн
22
Simone Ghidotti
Вра
-
27
Бричги Саша
Защ
20
€ 10 млн
37
Тройло Мариано
Защ
23
€ 10 млн
3
Ндиайе Абдулайе
Защ
24
€ 6 млн
15
Дель Прато Энрико
Защ
26
€ 6 млн
34
Карлос Диего
Защ
33
€ 5 млн
14
Валери Эмануэле
Защ
27
€ 3 млн
16
Кейта Мандела
Пол
24
€ 20 млн
10
Бернабе Адриан
Пол
25
€ 15 млн
80
Фаббиан Джованни
Пол
23
€ 10 млн
32
Ордоньес Кристиан
Пол
22
€ 6.5 млн
41
Кавилья Ханс Николусси
Пол
26
€ 6 млн
8
Кремаски Бенжа
Пол
21
€ 4 млн
4
Сьерро Венсан
Пол
30
€ 3.5 млн
19
Туре Эль Билал
Нап
24
€ 13 млн
20
Фриган Матия
Нап
23
€ 7 млн
23
Эльфеге Неста
Нап
25
€ 4 млн
5
Валенти Лаутаро
Нап
27
€ 2 млн
11
Альмквист Понтус
Нап
27
€ 1.8 млн
29
Карбони Франко
Нап
23
€ 0.9 млн
77
Ситс Дарио
Нап
22
€ 0.3 млн
9
José Romero
Нап
-
76
Daniel Mikolajewski
Нап
-
7
Ousmane Diallo
Нап
-
25
Thomás De Martis
Нап
-
9
Ромеро Давид
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 5, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 12
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