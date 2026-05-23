24 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А встретятся «Парма» и «Сассуоло». Хозяева занимают 13-е место с 42 очками – задача по выживанию решена. Гости располагаются на 11-й строчке с 49 очками – тоже в полном порядке. Обе команды уже в отпуске.

«Парма»

«Крестоносцы» финишируют на спаде – 3 поражения подряд. Атака буксует: 0.80 гола за игру в последних 5 матчах. Матео Пеллегрино (11 голов) – лучший, но его не хватает. Оборона тоже не блещет – 1.20 пропущенных. В прошлом туре уступили «Комо» (0:1) на выезде.

Однако дома против «Сассуоло» у «Пармы» есть историческое преимущество: 6 из 8 последних очных матчей без поражений. И забивают они гостям стабильно – в 6 из 8 встреч. Это психологический плюс. Но в последних турах команда выглядит уставшей и безэмоциональной.

«Сассуоло»

«Нероверди» тоже доигрывают сезон без турнирного драйва. В гостях у них проблемы: 5 матчей без побед на выезде. Зато атака работает неплохо – 1.40 гола за игру. Андреа Пинамонти (9 голов) – главная угроза. Сассуоло забивает в 3 последних матчах подряд.

Проблема в том, что и пропускают много – 1.20 гола в среднем. В прошлом туре уступили «Лечче» (2:3) дома, хотя вели по ходу. Гости не умеют выигрывать на выезде, но голы забивать умеют.

Факты о командах:

«Парма»

Занимает 13-е место, 42 очка – выживание обеспечено

Три поражения подряд – спад на финише

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Сассуоло»

Забивает в 6 из 8 последних очных встреч

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Матео Пеллегрино (11 голов)

«Сассуоло»

Занимает 11-е место, 49 очков – спокойный финиш

Пять матчей без побед в гостях

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Андреа Пинамонти (9 голов)

История личных встреч

«Парма» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Сассуоло»

«Парма» забивает в 6 из 8 последних очных встреч

В первом круге – ничья 1:1

Прогноз на матч «Парма» – «Сассуоло»

Матч двух сытых команд, которые уже давно в отпуске. «Парма» дома, при своих болельщиках, захочет прервать серию из трeх поражений. «Сассуоло» не умеет выигрывать на выезде, но забивает регулярно.

Обе команды не блещут в атаке (0.80 против 1.40), но голов скорее всего избежать не удастся. История встреч говорит о том, что обмен голами – стандартный сценарий. В первом круге была 1:1, в последних матчах обе команды забивают.

Скорее всего, скучной ничьи не будет – сыграют в открытый футбол, ведь давление уже ушло. Самый вероятный исход – ничья или минимальная победа хозяев с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки: