24 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А встретятся «Парма» и «Сассуоло». Хозяева занимают 13-е место с 42 очками – задача по выживанию решена. Гости располагаются на 11-й строчке с 49 очками – тоже в полном порядке. Обе команды уже в отпуске.
«Парма»
«Крестоносцы» финишируют на спаде – 3 поражения подряд. Атака буксует: 0.80 гола за игру в последних 5 матчах. Матео Пеллегрино (11 голов) – лучший, но его не хватает. Оборона тоже не блещет – 1.20 пропущенных. В прошлом туре уступили «Комо» (0:1) на выезде.
Однако дома против «Сассуоло» у «Пармы» есть историческое преимущество: 6 из 8 последних очных матчей без поражений. И забивают они гостям стабильно – в 6 из 8 встреч. Это психологический плюс. Но в последних турах команда выглядит уставшей и безэмоциональной.
«Сассуоло»
«Нероверди» тоже доигрывают сезон без турнирного драйва. В гостях у них проблемы: 5 матчей без побед на выезде. Зато атака работает неплохо – 1.40 гола за игру. Андреа Пинамонти (9 голов) – главная угроза. Сассуоло забивает в 3 последних матчах подряд.
Проблема в том, что и пропускают много – 1.20 гола в среднем. В прошлом туре уступили «Лечче» (2:3) дома, хотя вели по ходу. Гости не умеют выигрывать на выезде, но голы забивать умеют.
Факты о командах:
«Парма»
- Занимает 13-е место, 42 очка – выживание обеспечено
- Три поражения подряд – спад на финише
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Сассуоло»
- Забивает в 6 из 8 последних очных встреч
- В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Матео Пеллегрино (11 голов)
«Сассуоло»
- Занимает 11-е место, 49 очков – спокойный финиш
- Пять матчей без побед в гостях
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Андреа Пинамонти (9 голов)
История личных встреч
- «Парма» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Сассуоло»
- «Парма» забивает в 6 из 8 последних очных встреч
- В первом круге – ничья 1:1
Прогноз на матч «Парма» – «Сассуоло»
Матч двух сытых команд, которые уже давно в отпуске. «Парма» дома, при своих болельщиках, захочет прервать серию из трeх поражений. «Сассуоло» не умеет выигрывать на выезде, но забивает регулярно.
Обе команды не блещут в атаке (0.80 против 1.40), но голов скорее всего избежать не удастся. История встреч говорит о том, что обмен голами – стандартный сценарий. В первом круге была 1:1, в последних матчах обе команды забивают.
Скорее всего, скучной ничьи не будет – сыграют в открытый футбол, ведь давление уже ушло. Самый вероятный исход – ничья или минимальная победа хозяев с голами от обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.70
- Тотал матча больше 2.5