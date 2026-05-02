Третьего мая 2026 года в 21:45 по Москве состоится поединок 35-го тура чемпионата Италии. «Интер» на «Джузеппе Меацца» проведет фактически «золотой» матч против скромной «Пармы».
«Интер»
«Нерадзурри» достаточно одолеть «Парму», чтобы не смотреть на результаты «конкурентов» и гарантировать себе очередное Скудетто. Это была странная кампания – поражения в дерби с «Миланом», игры без побед в противостоянии с «Наполи», но «Интер» с завидным упорством набирал очки в матчах с середняками и аутсайдерами.
Как итог – «черно-синие» готовятся отмечать триумф в чемпионате Италии и могут оформить золотой дубль, в случае успеха в финале Кубка страны (соперник – «Лацио»).
Последние три игры:
- Торино – Интер 2:2
- Интер – Комо 3:2
- Интер – Кальяри 3:0
«Парма»
«Крестоносцы» обосновались ближе к середине таблицы и смогли обеспечить себе тихое существование на финише кампании. Теперь «Парма» попробует испортить праздник «Интеру», но шансов, прямо скажем, маловато.
Последние три игры:
- Парма – Пиза 1:0
- Удинезе – Парма 0:1
- Парма – Наполи 1:1
Очные встречи
- Парма – Интер 0:2
- Парма – Интер 2:2
- Интер – Парма 3:1
Прогноз на матч «Интер» – «Парма»
«Нерадзурри» готовятся к масштабным гуляниям и вряд ли захотят испортить настроение благодарной публике. Тем более, что в лайн-ап возвращается капитан и лидер атак «Интера» Лаутаро Мартинес. Ждем уверенной победы «черно-синей» команды Милана.
Прогноз: победа «Интера» с форой -1,5. Коэффициент – 1,65. Прогноз на счет – 3:0.