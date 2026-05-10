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  • «Парма» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Парма» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 17:50
Парма
10.05.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Рома
47' Г. Стрефецца 87' М. Кейта
22' Д. Мален 90+4' Д. Ренш 90+11' Д. Мален (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
32
Ордоньес
41
Кавилья
7
Стрефецца
23
Эльфеге
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
43
Уэсли
2
Челик
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
14
Мален
21
Дибала
15
Дель Прато
27
Бричги
27
Бричги
15
Дель Прато
41
Кавилья
24
Эстевес
24
Эстевес
41
Кавилья
14
Валери
29
Карбони
29
Карбони
14
Валери
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
7
Стрефецца
23
Эльфеге
11
Альмквист
11
Альмквист
23
Эльфеге
22
Эрмосо
87
Гиларди
87
Гиларди
22
Эрмосо
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
18
Соуле
61
Писилли
61
Писилли
18
Соуле
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
17
Коне
20
Вентурино
20
Вентурино
17
Коне
Остались в запасе
Парма
Рома
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
Точно не сыграют
Бенжа Кремаски
ЦП
Матия Фриган
ЦФ
Адриан Бернабе
ЦП
Гаэтано Ористанио
АП
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Лоренцо Пеллегрини
АП
Брайан Сарагоса
АП
Статистика матча Парма - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
8
Офсайды
4
4
Количество передач
291
569
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.62
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Ромы», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Рома»

«Парма» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Парма
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