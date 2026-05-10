10.05.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
32
Ордоньес
41
Кавилья
7
Стрефецца
23
Эльфеге
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
43
Уэсли
2
Челик
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
14
Мален
21
Дибала
15
Дель Прато
27
Бричги
27
Бричги
15
Дель Прато
41
Кавилья
24
Эстевес
24
Эстевес
41
Кавилья
14
Валери
29
Карбони
29
Карбони
14
Валери
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
7
Стрефецца
23
Эльфеге
11
Альмквист
11
Альмквист
23
Эльфеге
22
Эрмосо
87
Гиларди
87
Гиларди
22
Эрмосо
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
18
Соуле
61
Писилли
61
Писилли
18
Соуле
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
17
Коне
20
Вентурино
20
Вентурино
17
Коне
Остались в запасе
Парма
Рома
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
Точно не сыграют
Рома
Точно не сыграют
Статистика матча Парма - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
8
Офсайды
4
4
Количество передач
291
569
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.62
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Ромы», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»