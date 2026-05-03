03.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
8
Сучич
23
Барелла
7
Зелински
24
Дюмфрис
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Ндиайе
3
Циркати
37
Тройло
15
Дель Прато
16
Кейта
14
Валери
80
Бернабе
41
Кавилья
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
80
Бернабе
18
Серенсен
18
Серенсен
80
Бернабе
16
Кейта
32
Ордоньес
32
Ордоньес
16
Кейта
14
Валери
29
Карбони
29
Карбони
14
Валери
7
Стрефецца
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
23
Эльфеге
23
Эльфеге
32
Пеллегрино
Остались в запасе
Интер
Парма
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
48
M. Mosconi
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Карлос Куэста
Статистика матча Интер - Парма
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
7
Офсайды
0
3
Количество передач
581
420
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.27
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Пармы», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»