Матч 1 тура Серии А между «Пармой» и «Кальяри» пройдет 22 августа 2026 года на стадионе «Эннио Тардини». Обе команды подходят к старту сезона с хорошим настроением: хозяева уверенно прошли Кубок Италии, обыграв «Катанию» (2:0), а гости не проигрывают в семи последних матчах. При этом «Кальяри» имеет явное преимущество в очных встречах, не проигрывая «Парме» в шести последних играх. Сможет ли «Парма» прервать эту неудачную серию на своем поле и взять первые очки, или «Кальяри» продолжит доминировать и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Парма» постарается использовать домашнюю поддержку и кубковый успех, чтобы прервать неудачную серию в очных встречах. Команда забивает в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, а в Кубке Италии обыграла «Катанию» со счетом 2:0. Оборона хозяев действует достаточно надежно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. Однако предсезонные результаты настораживают: поражение от «Сампдории» (0:2), ничьи с «Ираклисом 1908» (1:1) и «Ареццо» (1:1). В очных встречах с «Кальяри» у «Пармы» серьезные проблемы – они не могут победить соперника в шести последних матчах, а в последних двух играх на своем поле уступили со счетом 1:1 и 2:3. Психологическое давление и нестабильность в атаке могут стать решающими факторами.

«Кальяри» выглядит фаворитом благодаря длительной беспроигрышной серии и надежной обороне. Команда не проигрывает в семи последних матчах, причем в пяти последних играх пропускает в среднем всего 0,40 гола за матч – это один из лучших показателей в лиге. При этом гости забивают в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а в очных встречах с «Пармой» они забивают в четырех последних матчах. В предсезонной подготовке «Кальяри» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0, победа по пенальти), «Унион Берлин» (2:2) и «Сампдорией» (0:0), а также обыграл «Модену» (1:0). Оборона гостей выглядит практически неприступной, и даже при скромной результативности они способны добиться положительного результата.

Итоговый вывод: «Кальяри» находится в лучшей форме, имеет более надежную оборону и подавляющее преимущество в очных встречах. «Парма» дома способна навязать борьбу, но еe атакующие проблемы и неудачная статистика против «Кальяри» делают гостей фаворитами. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа «Кальяри», но с учетом надежности их обороны, гости как минимум не проиграют.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии команды идут абсолютно вровень: по 17 побед у каждой, еще 13 матчей завершились вничью. Однако в последних шести очных встречах «Кальяри» не проигрывает «Парме», одержав три победы и трижды сыграв вничью. При этом гости забивают в четырех последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Кальяри» – семь матчей без поражений, у «Пармы» – нестабильность в предсезонке. Надежная оборона гостей и их уверенность в очных встречах делают их фаворитами.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Кальяри» не проиграет. Надежная оборона, длительная беспроигрышная серия и уверенная статистика очных встреч делают гостей фаворитами. «Парма» дома может сопротивляться, но еe атакующие проблемы и неудачные матчи против «Кальяри» в последнее время не позволяют рассчитывать на победу. Рекомендуемая ставка – «Кальяри» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Пармой» и «Кальяри» состоится 22 августа 2026 года в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.