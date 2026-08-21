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«Парма» – «Кальяри»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

21 августа 2026 9:00
Парма - Кальяри
22 авг. 2026, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
«Кальяри» не проиграет (Х2)
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Матч 1 тура Серии А между «Пармой» и «Кальяри» пройдет 22 августа 2026 года на стадионе «Эннио Тардини». Обе команды подходят к старту сезона с хорошим настроением: хозяева уверенно прошли Кубок Италии, обыграв «Катанию» (2:0), а гости не проигрывают в семи последних матчах. При этом «Кальяри» имеет явное преимущество в очных встречах, не проигрывая «Парме» в шести последних играх. Сможет ли «Парма» прервать эту неудачную серию на своем поле и взять первые очки, или «Кальяри» продолжит доминировать и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Парма» постарается использовать домашнюю поддержку и кубковый успех, чтобы прервать неудачную серию в очных встречах. Команда забивает в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, а в Кубке Италии обыграла «Катанию» со счетом 2:0. Оборона хозяев действует достаточно надежно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. Однако предсезонные результаты настораживают: поражение от «Сампдории» (0:2), ничьи с «Ираклисом 1908» (1:1) и «Ареццо» (1:1). В очных встречах с «Кальяри» у «Пармы» серьезные проблемы – они не могут победить соперника в шести последних матчах, а в последних двух играх на своем поле уступили со счетом 1:1 и 2:3. Психологическое давление и нестабильность в атаке могут стать решающими факторами.

«Кальяри» выглядит фаворитом благодаря длительной беспроигрышной серии и надежной обороне. Команда не проигрывает в семи последних матчах, причем в пяти последних играх пропускает в среднем всего 0,40 гола за матч – это один из лучших показателей в лиге. При этом гости забивают в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а в очных встречах с «Пармой» они забивают в четырех последних матчах. В предсезонной подготовке «Кальяри» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0, победа по пенальти), «Унион Берлин» (2:2) и «Сампдорией» (0:0), а также обыграл «Модену» (1:0). Оборона гостей выглядит практически неприступной, и даже при скромной результативности они способны добиться положительного результата.

Итоговый вывод: «Кальяри» находится в лучшей форме, имеет более надежную оборону и подавляющее преимущество в очных встречах. «Парма» дома способна навязать борьбу, но еe атакующие проблемы и неудачная статистика против «Кальяри» делают гостей фаворитами. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа «Кальяри», но с учетом надежности их обороны, гости как минимум не проиграют.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии команды идут абсолютно вровень: по 17 побед у каждой, еще 13 матчей завершились вничью. Однако в последних шести очных встречах «Кальяри» не проигрывает «Парме», одержав три победы и трижды сыграв вничью. При этом гости забивают в четырех последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Кальяри» – семь матчей без поражений, у «Пармы» – нестабильность в предсезонке. Надежная оборона гостей и их уверенность в очных встречах делают их фаворитами.

Личные встречи
Побед - 5 (19%)
Ничьих - 9 (35%)
Побед - 12 (46%)
27
Забитых мячей
36
1.04
В среднем за матч
1.38
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4 : 3
17.04.2021
Парма
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 2
01.02.2020
Парма
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
22.08.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 1
27.02.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 0
13.09.2025
Парма
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
09.02.2025
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
2 : 3
30.09.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4 : 3
17.04.2021
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
16.12.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 2
01.02.2020
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
15.09.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
16.02.2019
Парма
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 0
22.09.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
Италия. Кубок, 1/8 финала
Парма
2 : 1
14.01.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 0
27.04.2014
Парма
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
0 : 0
15.12.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
08.05.2013
Парма
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
4 : 1
16.12.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
3 : 0
21.04.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
0 : 0
11.12.2011
Парма
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 1
22.05.2011
Парма
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
1 : 2
09.01.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
2 : 0
21.02.2010
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 2
27.09.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
10.02.2008
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
16.09.2007
Кальяри
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
47
Abdou-Salam Konaté
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
76
Simone Lontani
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
4
Alessandro Romano
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
39
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Парма
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
9
José Romero
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
25
Thomás De Martis
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
23
Борис Радунович
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
32
Ivan Sulev
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4-1-3-2
40
Корви
14
Валери
37
Тройло
3
Ндиайе
15
Дель Прато
16
Кейта
80
Бернабе
32
Ордоньес
47
76
19
Туре
3-5-1-1
1
Каприле
2
Зе Педру
15
Родригес
33
Оберт
10
Фаццини
4
Уинкс
8
Адопо
4
14
Дейола
70
Мальдини
39
Менди
37
Тройло
8
Кремаски
8
Кремаски
37
Тройло
80
Бернабе
11
Альмквист
11
Альмквист
80
Бернабе
47
23
Эльфеге
23
Эльфеге
47
16
Кейта
80
Куда
80
Куда
16
Кейта
2
Зе Педру
4
Цаппа
4
Цаппа
2
Зе Педру
39
Менди
29
Боррелли
29
Боррелли
39
Менди
33
Оберт
24
24
33
Оберт
10
Фаццини
4
Феличи
4
Феличи
10
Фаццини
70
Мальдини
7
Мутандва
7
Мутандва
70
Мальдини
Остались в запасе
Парма
Кальяри
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
9
José Romero
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
25
Thomás De Martis
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
39
Алие Фадера
ЛВ
12
Ален Шерри
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
32
Ivan Sulev
ЦП
18
Маттео Прати
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
22
Raphael Kofler
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
9
José Romero
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
25
Thomás De Martis
ЦФ
Остались в запасе
39
Алие Фадера
ЛВ
12
Ален Шерри
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
32
Ivan Sulev
ЦП
18
Маттео Прати
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
22
Raphael Kofler
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Фабио Писакане
Парма
Точно не сыграют
Саша Бричги
ПЗ
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
Антуан Жужу
ЦФ
Кальяри
Точно не сыграют
Рияд Идрисси
ЛЗ
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Яэль Трепи
ЦФ
A. Albarracin

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Кальяри» не проиграет. Надежная оборона, длительная беспроигрышная серия и уверенная статистика очных встреч делают гостей фаворитами. «Парма» дома может сопротивляться, но еe атакующие проблемы и неудачные матчи против «Кальяри» в последнее время не позволяют рассчитывать на победу. Рекомендуемая ставка – «Кальяри» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Пармой» и «Кальяри» состоится 22 августа 2026 года в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Парма» – «Кальяри»: смотреть онлайн.

1.60
«Кальяри» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Кальяри Парма
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