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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кальяри
Парма - Кальяри: обзор матча 14 декабря 2014
Парма
14.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кальяри
Желтая карточка
А. Лукарелли
90'
+4
88'
Желтая карточка
А. Коссу
84'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
А. Аква
80'
69'
Замена
К. Рангель
️️️️
С. Лонго
69'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Фариас
Замена
Г. Палетта
️️️️
П. Де Челье
65'
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
64'
63'
Замена
Д. Дессена
️️️️
Л. Крисетиг
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ф. Лоди
55'
47'
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
А. Аква
️️️️
Д. Галлоппа
46'
Желтая карточка
А. Рисполи
23'
21'
Желтая карточка
С. Лонго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
29
Де Челье
21
Коста
6
Лукарелли
27
Сантакроче
14
Галлоппа
4
Маури
10
Лоди
3
Рисполи
99
Кассано
17
Палладино
3-1-3-2-1
22
Краньо
23
Чеппителли
13
Россеттини
22
Авелар
14
Бальзано
12
Крисетиг
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
17
Фариас
9
Лонго
29
Де Челье
29
Палетта
29
Палетта
29
Де Челье
14
Галлоппа
18
Аква
18
Аква
14
Галлоппа
10
Лоди
14
Хоркера
14
Хоркера
10
Лоди
9
Лонго
13
Рангель
13
Рангель
9
Лонго
12
Крисетиг
27
Дессена
27
Дессена
12
Крисетиг
17
Фариас
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
17
Фариас
Остались в запасе
Парма
Кальяри
33
Лукас Соуза
ЦП
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
18
Алессандро Капелло
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
33
Лукас Соуза
ЦП
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Парма - Кальяри
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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