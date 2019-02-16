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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Парма
Кальяри - Парма: обзор матча 16 февраля 2019
Кальяри
16.02.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Парма
65'
Л. Паволетти
85'
Л. Паволетти
40'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Парма
Вторая желтая
Ж. Педро
90'
Желтая карточка
Ж. Педро
90'
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Н. Барелла
85'
Желтая карточка
Л. Паволетти
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Л. Чеппителли
65'
Желтая карточка
А. Дейола
52'
46'
Желтая карточка
А. Бастони
40'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
М. Гобби
Желтая карточка
Л. Чигарини
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-5-2
28
Краньо
23
Чеппителли
4
Писакане
3
Пеллегрини
17
Ионицэ
23
Барелла
8
Чигарини
14
Дейола
19
Падоин
9
Жоао Педро
30
Паволетти
4-1-2-1-2
55
Сепе
95
Бастони
22
Алвеш
2
Якопони
18
Гобби
4
Штулац
20
Барилла
33
Куцка
27
Жервиньо
45
Инглесе
14
Биабиани
Остались в запасе
Кальяри
Парма
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Кальяри - Парма
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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