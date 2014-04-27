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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Парма
Кальяри - Парма: обзор матча 27 апреля 2014
Кальяри
27.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Парма
35'
М. Пинилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Парма
Замена
А. Лои
️️️️
М. Пинилья
90'
+3
Желтая карточка
М. Пинилья
87'
Замена
А. Коссу
️️️️
М. Сау
80'
75'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
В. Гаргано
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
74'
70'
Замена
К. Молинаро
️️️️
М. Гобби
66'
Желтая карточка
М. Кассани
62'
Желтая карточка
М. Гобби
55'
Замена
Амаури
️️️️
Р. Палладино
53'
Красная карточка
Фелипе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пинилья
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
26
Антонио Лои
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
4-3-3
16
Сильвестри
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
26
Эрикссон
5
Конти
27
Дессена
9
Ибраими
25
Сау
51
Пинилья
4-3-3
83
Миранте
6
Кассани
18
Гобби
27
Фелипе
6
Лукарелли
16
Пароло
18
Аква
5
Гаргано
17
Палладино
14
Биабиани
99
Кассано
51
Пинилья
26
Лои
26
Лои
51
Пинилья
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
25
Сау
7
Коссу
7
Коссу
25
Сау
18
Гобби
3
Молинаро
3
Молинаро
18
Гобби
5
Гаргано
18
Скелотто
18
Скелотто
5
Гаргано
17
Палладино
11
Амаури
11
Амаури
17
Палладино
Остались в запасе
Кальяри
Парма
28
Вертер Карбони
ВР
23
Андреа Табанелли
ЦП
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Иво Пульга
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
23
Андреа Табанелли
ЦП
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Остались в запасе
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кальяри - Парма
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Сант-Элия
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