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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кальяри
Парма - Кальяри: обзор матча 21 апреля 2012
Парма
21.04.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
24'
С. Джовинко
73'
С. Флоккари (П)
90'
С. Окака-Чука (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кальяри
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
Х. Вальдес
+2
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Окака-Чука
Желтая карточка
М. Агацци
Замена
Нене
️️️️
А. Коссу
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
С. Флоккари
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Флоккари
Желтая карточка
Жонатан
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
Г. Перицо
️️️️
А. Агостини
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
С. Джовинко
Желтая карточка
Д. Галлоппа
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
2
Жонатан
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Массимо Гобби
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Николас Бови
ЦП
7
Нене
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
2
Жонатан
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
18
Гобби
14
Галлоппа
10
Вальдес
80
Валиани
21
Джовинко
10
Флоккари
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
7
Коссу
5
Конти
8
Экдаль
19
Рибейро
51
Пинилья
10
Вальдес
22
Мусаччи
22
Мусаччи
10
Вальдес
10
Флоккари
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Флоккари
80
Валиани
14
Биабиани
14
Биабиани
80
Валиани
33
Агостини
24
Перицо
24
Перицо
33
Агостини
7
Коссу
7
Нене
7
Нене
7
Коссу
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
Остались в запасе
Парма
Кальяри
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
Остались в запасе
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Парма - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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