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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кальяри
Парма - Кальяри: обзор матча 30 сентября 2024
Парма
30.09.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Кальяри
62'
Д. Ман
87'
Эрнани (П)
34'
Н. Цортеа
75'
Р. Марин
87'
Р. Пикколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Кальяри
Желтая карточка
А. Хадж Мохамед
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Пикколи
87'
ГОЛ! 2:3!
Р. Пикколи
Пас отдал
Д. Гаэтано
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Эрнани
87'
Замена
А. Хадж Мохамед
️️️️
А. Эно
78'
75'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марин
Пас отдал
М. Адопо
73'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Й. Мина
73'
Замена
Р. Марин
️️️️
З. Лувумбо
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
70'
64'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Б. Николас Виола
64'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
А. Оберт
ГОЛ! 1:1!
Д. Ман
Пас отдал
В. Кулибали
62'
Замена
С. Сом
️️️️
Б. Балог
61'
53'
Желтая карточка
А. Оберт
Желтая карточка
В. Кулибали
48'
Замена
В. Кулибали
️️️️
Э. Валери
46'
Замена
П. Альмквист
️️️️
В. Михаила
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Цортеа
Пас отдал
З. Лувумбо
Желтая карточка
А. Бернабе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
18
Антуан Эно
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К)
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4-3-2-1
1
Сузуки
14
Валери
40
Балог
71
Осорио
15
Дель Прато
18
Эно
10
Бернабе
23
Эрнани
7
Михаила
27
Ман
14
Бонни
4-3-1-2
1
Скуффет
4
Цаппа
22
Мина
33
Оберт
5
Луперто
45
Макумбу
8
Адопо
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
11
Лувумбо
14
Валери
26
Кулибали
26
Кулибали
14
Валери
40
Балог
19
Сом
19
Сом
40
Балог
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
7
Михаила
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Михаила
18
Эно
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
18
Эно
33
Оберт
3
Ауджелло
3
Ауджелло
33
Оберт
22
Мина
19
Паломино
19
Паломино
22
Мина
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
11
Лувумбо
18
Марин
18
Марин
11
Лувумбо
Остались в запасе
Парма
Кальяри
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Парма - Кальяри
3
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
16
Офсайды
1
4
Количество передач
565
351
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.37
2.55
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
- : -
06.12.2026
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
3 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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