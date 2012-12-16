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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кальяри
Парма - Кальяри: обзор матча 16 декабря 2012
Парма
16.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 1
Завершен
Кальяри
21'
И. Бельфодиль
54'
Д. Биабиани
65'
Х. Вальдес (П)
86'
И. Бельфодиль
20'
М. Сау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кальяри
ГОЛ! 4:1!
И. Бельфодиль
86'
82'
Желтая карточка
Т. Рибейро
Замена
И. Фиделефф
️️️️
Д. Биабиани
81'
Желтая карточка
Н. Паварини
79'
71'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Нене
66'
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Д. Дессена
65'
Желтая карточка
М. Агацци
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Вальдес
65'
57'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Коссу
56'
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
А. Аква
️️️️
Й. Беналуан
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Биабиани
54'
Желтая карточка
Й. Беналуан
52'
40'
Желтая карточка
Ф. Писано
31'
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
Г. Палетта
28'
Желтая карточка
Г. Палетта
26'
ГОЛ! 1:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Х. Вальдес
21'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Сау
Пас отдал
Нене
Желтая карточка
М. Пароло
14'
3'
Желтая карточка
Н. Мурру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Парма
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-3-1-2
1
Паварини
18
Гобби
29
Палетта
29
Беналуан
6
Лукарелли
16
Пароло
10
Вальдес
32
Маркьонни
11
Сансоне
14
Биабиани
19
Бельфодиль
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
13
Астори
29
Мурру
27
Дессена
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
7
Нене
25
Сау
14
Биабиани
39
Фиделефф
39
Фиделефф
14
Биабиани
29
Палетта
27
Сантакроче
27
Сантакроче
29
Палетта
29
Беналуан
18
Аква
18
Аква
29
Беналуан
7
Коссу
44
Наингголан
44
Наингголан
7
Коссу
27
Дессена
19
Рибейро
19
Рибейро
27
Дессена
7
Нене
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Нене
Остались в запасе
Парма
Кальяри
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Парма - Кальяри
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Эмилио Остинелли
(Комо)
Стадион:
Эннио Тардини
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