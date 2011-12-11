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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Парма
Кальяри - Парма: обзор матча 11 декабря 2011
Кальяри
11.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Парма
Желтая карточка
А. Коссу
+1
Желтая карточка
М. Гобби
Замена
Г. Перицо
️️️️
Д. Бьондини
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Х. Ларривей
Желтая карточка
Г. Палетта
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
К. Дзаккардо
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Конти
20'
Замена
Р. Палладино
️️️️
С. Джовинко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
35
Руи Сампайо
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
15
Ариаудо
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
8
Ибарбо
11
Ларривей
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
18
Гобби
29
Палетта
6
Лукарелли
80
Валиани
14
Галлоппа
4
Морроне
21
Джовинко
10
Флоккари
14
Биабиани
8
Бьондини
24
Перицо
24
Перицо
8
Бьондини
5
Конти
8
Экдаль
8
Экдаль
5
Конти
11
Ларривей
19
Рибейро
19
Рибейро
11
Ларривей
5
Дзаккардо
27
Сантакроче
27
Сантакроче
5
Дзаккардо
Палладино
32
Модесто
32
Модесто
Палладино
21
Джовинко
17
Палладино
17
Палладино
21
Джовинко
Остались в запасе
Кальяри
Парма
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
35
Руи Сампайо
АП
Остались в запасе
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Кальяри - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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