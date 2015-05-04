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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Парма
Кальяри - Парма: обзор матча 04 мая 2015
Кальяри
04.05.2015, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 0
Завершен
Парма
3'
А. Экдаль
14'
Д. Фариас
38'
П. М'Поку
63'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Парма
Желтая карточка
Н. Барелла
86'
Замена
С. Лонго
️️️️
П. М'Поку
82'
71'
Замена
А. Лила
️️️️
А. Геззаль
Замена
Н. Барелла
️️️️
Д. Фариас
68'
ГОЛ! 4:0!
Д. Чоп
Пас отдал
Д. Авелар
63'
57'
Замена
Р. Палладино
️️️️
М. Кода
Замена
Л. Крисетиг
️️️️
Г. Донса
46'
40'
Желтая карточка
М. Кода
ГОЛ! 3:0!
П. М'Поку
38'
Желтая карточка
Д. Дессена
37'
Желтая карточка
П. М'Поку
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фариас
Пас отдал
П. М'Поку
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Экдаль
Пас отдал
Л. Россеттини
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Парма
1
Риккардо Бертоцци
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Бркич
22
Авелар
23
Чеппителли
13
Россеттини
14
Бальзано
30
Донса
8
Экдаль
27
Дессена
17
Фариас
9
Чоп
40
М'Поку
4-2-4
91
Якобуччи
21
Коста
3
Мендеш
18
Гобби
3
Феддаль
23
Ночерино
4
Маури
5
Геззаль
18
Варела
14
Хоркера
9
Кода
30
Донса
12
Крисетиг
12
Крисетиг
30
Донса
17
Фариас
18
Барелла
18
Барелла
17
Фариас
40
М'Поку
9
Лонго
9
Лонго
40
М'Поку
5
Геззаль
3
Лила
3
Лила
5
Геззаль
9
Кода
17
Палладино
17
Палладино
9
Кода
Остались в запасе
Кальяри
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
1
Риккардо Бертоцци
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
1
Риккардо Бертоцци
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кальяри - Парма
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Сант-Элия
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