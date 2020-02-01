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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Парма
Кальяри - Парма: обзор матча 01 февраля 2020
Кальяри
01.02.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Парма
19'
Ж. Педро
54'
Д. Симеоне
42'
Ю. Куцка
90+4'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Парма
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
Я. Куртич
Желтая карточка
Р. Наингголан
87'
Желтая карточка
Н. Нандес
77'
Желтая карточка
Л. Чигарини
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Л. Пеллегрини
54'
52'
Желтая карточка
Р. Гальоло
42'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Г. Бругман
34'
Желтая карточка
М. Дармиан
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Д. Симеоне
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Парма
13
Ионуц Раду
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
3-5-2
28
Краньо
4
Писакане
24
Клаван
3
Пеллегрини
24
Фараго
17
Ионицэ
8
Чигарини
8
Нандес
44
Наингголан
18
Симеоне
9
Жоао Педро
4-1-3-2
91
Коломби
36
Дармиан
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
16
Бругман
27
Куртич
23
Эрнани
33
Куцка
14
Корнелиус
26
Силигарди
Остались в запасе
Кальяри
Парма
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
13
Ионуц Раду
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кальяри - Парма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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