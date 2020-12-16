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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кальяри
Парма - Кальяри: обзор матча 16 декабря 2020
Парма
16.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кальяри
Желтая карточка
А. Корнелиус
90'
+3
84'
Замена
М. Трамони
️️️️
Р. Соттиль
84'
Замена
А. Карбони
️️️️
Х. Ликояннис
77'
Замена
Р. Марин
️️️️
К. Олива
Замена
Эрнани
️️️️
Жервиньо
74'
Замена
Х. Брунетта
️️️️
Я. Карамо
73'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Р. Инглесе
72'
71'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
С. Валюкевич
46'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Черри
Замена
Р. Гальоло
️️️️
Д. Пеццелла
28'
25'
Желтая карточка
К. Олива
Замена
С. Сом
️️️️
М. Скоццарелла
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Эрнани
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-2-1
55
Сепе
71
Осорио
22
Алвеш
3
Пеццелла
2
Якопони
23
Скоццарелла
27
Куртич
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Карамо
45
Инглесе
4-1-2-3
28
Краньо
4
Цаппа
6
Валюкевич
24
Клаван
22
Ликояннис
28
Олива
26
Рог
8
Нандес
9
Жоао Педро
9
Черри
23
Соттиль
14
Карамо
11
Брунетта
11
Брунетта
14
Карамо
3
Пеццелла
5
Гальоло
5
Гальоло
3
Пеццелла
27
Жервиньо
23
Эрнани
23
Эрнани
27
Жервиньо
23
Скоццарелла
19
Сом
19
Сом
23
Скоццарелла
45
Инглесе
14
Корнелиус
14
Корнелиус
45
Инглесе
23
Соттиль
10
Трамони
10
Трамони
23
Соттиль
22
Ликояннис
44
Карбони
44
Карбони
22
Ликояннис
6
Валюкевич
23
Чеппителли
23
Чеппителли
6
Валюкевич
28
Олива
18
Марин
18
Марин
28
Олива
9
Черри
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Черри
Остались в запасе
Парма
Кальяри
3
Дрисса Камара
ЦП
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
3
Дрисса Камара
ЦП
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Парма - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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