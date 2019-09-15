Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кальяри
Парма - Кальяри: обзор матча 15 сентября 2019
Парма
15.09.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 3
Завершен
Кальяри
58'
А. Барилла
23'
Л. Чеппителли
39'
Л. Чеппителли
77'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кальяри
86'
Желтая карточка
Л. Кастро
77'
ГОЛ! 1:3!
Д. Симеоне
62'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 1:2!
А. Барилла
Пас отдал
М. Дармиан
58'
56'
Желтая карточка
Н. Нандес
42'
Желтая карточка
Ж. Педро
39'
ГОЛ! 0:2!
Л. Чеппителли
Пас отдал
Л. Чигарини
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Чеппителли
16'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
36
Дармиан
16
Бругман
23
Эрнани
20
Барилла
21
Кулушевски
27
Жервиньо
45
Инглесе
4-4-2
1
Ольсен
29
Каччиаторе
23
Чеппителли
4
Писакане
3
Пеллегрини
8
Чигарини
26
Рог
8
Нандес
19
Кастро
18
Симеоне
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Парма
Кальяри
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Парма - Кальяри
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Кальяри
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+