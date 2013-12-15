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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кальяри
Парма - Кальяри: обзор матча 15 декабря 2013
Парма
15.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кальяри
Замена
Амаури
️️️️
М. Маркьонни
83'
Замена
Д. Мунари
️️️️
Х. Вальдес
72'
66'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Желтая карточка
А. Лукарелли
66'
65'
Замена
Г. Перицо
️️️️
Д. Авелар
62'
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
Х. Вальдес
58'
57'
Замена
А. Коссу
️️️️
С. Эрикссон
Желтая карточка
П. Мендеш
54'
53'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
А. Кассано
36'
Замена
П. Мендеш
️️️️
Г. Палетта
29'
18'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Кальяри
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
16
Матиас Кабрера
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
29
Палетта
18
Гобби
6
Лукарелли
6
Кассани
18
Аква
10
Вальдес
32
Маркьонни
11
Сансоне
99
Кассано
14
Биабиани
4-4-2
1
Аврамов
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
22
Авелар
26
Эрикссон
27
Дессена
8
Экдаль
44
Наингголан
25
Сау
7
Нене
29
Палетта
3
Мендеш
3
Мендеш
29
Палетта
10
Вальдес
11
Мунари
11
Мунари
10
Вальдес
32
Маркьонни
11
Амаури
11
Амаури
32
Маркьонни
22
Авелар
24
Перицо
24
Перицо
22
Авелар
26
Эрикссон
7
Коссу
7
Коссу
26
Эрикссон
Остались в запасе
Парма
Кальяри
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Парма - Кальяри
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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