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  • «Парма» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Парма» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 14:50
Парма
24.05.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
80' М. Пеллегрино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
(К) ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
36
Giorgio Vezzosi
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
33
Christian Frangella
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
3-3-2-2
40
Корви
3
Циркати
37
Тройло
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
27
Бричги
32
Ордоньес
41
Кавилья
32
Пеллегрино
19
4-1-1-3-1
80
Турати
26
Кулибали
5
21
Идзес
25
Гарсия
35
Липани
8
Коне
45
Лорьенте
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
5
Валенти
3
Ндиайе
3
Ндиайе
5
Валенти
16
Кейта
18
Серенсен
18
Серенсен
16
Кейта
27
Бричги
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Бричги
14
Валери
29
Карбони
29
Карбони
14
Валери
19
75
75
19
80
Турати
16
Закки
16
Закки
80
Турати
8
Коне
18
Матич
18
Матич
8
Коне
35
Липани
7
Вольпато
7
Вольпато
35
Липани
45
Лорьенте
18
Нзола
18
Нзола
45
Лорьенте
Остались в запасе
Парма
Сассуоло
1
Зион Сузуки
ВР
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
2
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
Главный тренер
Карлос Куэста
12
Джакомо Саталино
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
36
Giorgio Vezzosi
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
33
Christian Frangella
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
39
Алие Фадера
ЛВ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
1
Зион Сузуки
ВР
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
2
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
36
Giorgio Vezzosi
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
33
Christian Frangella
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
39
Алие Фадера
ЛВ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Фабио Гроссо
Парма
Точно не сыграют
Адриан Бернабе
ЦП
Бенжа Кремаски
ЦП
Неста Эльфеге
ЦФ
Матия Фриган
ЦФ
Якоб Ондрейка
ПВ
Гаэтано Ористанио
АП
Габриэль Стрефецца
ПВ
Сассуоло
Точно не сыграют
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Филиппо Романья
ЦЗ
Астер Вранкс
ЦП
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
Дэррил Бакола
АП
Статистика матча Парма - Сассуоло
2
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
402
382
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Сассуоло», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Сассуоло»

«Парма» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Парма
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