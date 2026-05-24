24.05.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-2-2
40
Корви
3
Циркати
37
Тройло
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
27
Бричги
32
Ордоньес
41
Кавилья
32
Пеллегрино
19
4-1-1-3-1
80
Турати
26
Кулибали
5
21
Идзес
25
Гарсия
35
Липани
8
Коне
45
Лорьенте
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
5
Валенти
3
Ндиайе
3
Ндиайе
5
Валенти
16
Кейта
18
Серенсен
18
Серенсен
16
Кейта
27
Бричги
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Бричги
14
Валери
29
Карбони
29
Карбони
14
Валери
19
75
75
19
80
Турати
16
Закки
16
Закки
80
Турати
8
Коне
18
Матич
18
Матич
8
Коне
35
Липани
7
Вольпато
7
Вольпато
35
Липани
45
Лорьенте
18
Нзола
18
Нзола
45
Лорьенте
Остались в запасе
Парма
Сассуоло
1
Зион Сузуки
ВР
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
2
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
Главный тренер
Карлос Куэста
12
Джакомо Саталино
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
36
Giorgio Vezzosi
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
33
Christian Frangella
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
39
Алие Фадера
ЛВ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
1
Зион Сузуки
ВР
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
2
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
36
Giorgio Vezzosi
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
33
Christian Frangella
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
39
Алие Фадера
ЛВ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Фабио Гроссо
Парма
Точно не сыграют
Статистика матча Парма - Сассуоло
2
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
402
382
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Сассуоло», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»