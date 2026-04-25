25.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
3
Ндиайе
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
41
Кавилья
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
4-2-3-1
1
Шемпер
5
Канестрелли
4
Караччоло
2
3
Ангори
20
Эбишер
21
Вурал
7
Лери
32
Морео
7
Акинсанмиро
9
80
Бернабе
18
Серенсен
18
Серенсен
80
Бернабе
41
Кавилья
24
Эстевес
24
Эстевес
41
Кавилья
16
Кейта
32
Ордоньес
32
Ордоньес
16
Кейта
15
Дель Прато
11
Альмквист
11
Альмквист
15
Дель Прато
7
Стрефецца
23
Эльфеге
23
Эльфеге
7
Стрефецца
2
99
Перейра
99
Перейра
2
7
Акинсанмиро
7
Куадрадо
7
Куадрадо
7
Акинсанмиро
9
19
Мейстер
19
Мейстер
9
7
Лери
27
27
7
Лери
21
Вурал
36
36
21
Вурал
Остались в запасе
Парма
Пиза
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Парма
Точно не сыграют
Пиза
Точно не сыграют
Статистика матча Парма - Пиза
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
19
Офсайды
0
3
Количество передач
405
392
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.71
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Пизы», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»