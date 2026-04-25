Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Парма» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Парма» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 14:50
Парма
25.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Пиза
82' Н. Эльфеге
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
(К) ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
32
Стефано Морео
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Пиза
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
3
Ндиайе
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
41
Кавилья
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
4-2-3-1
1
Шемпер
5
Канестрелли
4
Караччоло
2
3
Ангори
20
Эбишер
21
Вурал
7
Лери
32
Морео
7
Акинсанмиро
9
80
Бернабе
18
Серенсен
18
Серенсен
80
Бернабе
41
Кавилья
24
Эстевес
24
Эстевес
41
Кавилья
16
Кейта
32
Ордоньес
32
Ордоньес
16
Кейта
15
Дель Прато
11
Альмквист
11
Альмквист
15
Дель Прато
7
Стрефецца
23
Эльфеге
23
Эльфеге
7
Стрефецца
2
99
Перейра
99
Перейра
2
7
Акинсанмиро
7
Куадрадо
7
Куадрадо
7
Акинсанмиро
9
19
Мейстер
19
Мейстер
9
7
Лери
27
27
7
Лери
21
Вурал
36
36
21
Вурал
Остались в запасе
Парма
Пиза
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Парма
Точно не сыграют
Бенжа Кремаски
ЦП
Матия Фриган
ЦФ
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Мариуш Марин
ЦП
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Маттео Трамони
ЛВ
Статистика матча Парма - Пиза
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
19
Офсайды
0
3
Количество передач
405
392
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.71
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Пизы», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Пиза»

«Парма» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Парма
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
3
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
9
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+