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  • Тренер Аргентины Скалони ответил на провокационное заявление Рафиньи

Тренер Аргентины Скалони ответил на провокационное заявление Рафиньи

Сегодня, 18:18

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал резонансные слова вингера сборной Бразилии Рафиньи.

  • Игрок «Барселоны» пообещал обыграть аргентинцев в отборе ЧМ-2026.
  • «Трахнем их», – сказал Рафинья в интервью Ромарио.
  • Матч Аргентина – Бразилия пройдет в ночь на 26 марта в 3:00 мск.

«Противостояние сборных Аргентины и Бразилии всегда будет иметь значение, но это все еще просто футбольный матч.

Я помню, как после финала Кубка Америки в 2021 году Месси сидел с Неймаром на ступеньках «Мараканы», и этот образ должен остаться со всеми нами.

Это говорит само за себя: лучший игрок в мире и, возможно, второй лучший игрок в мире, остаются друзьями. Это образ, которого мы должны придерживаться.

Лишь во вторую очередь это футбольный матч, где каждый хочет победить. Дальше этого идти не нужно», – сказал Скалони.

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Источник: Goal
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Барселона Бразилия Аргентина Рафинья Скалони Лионель
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