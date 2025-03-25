Тренер Аргентины Скалони ответил на провокационное заявление Рафиньи

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал резонансные слова вингера сборной Бразилии Рафиньи.

Игрок «Барселоны» пообещал обыграть аргентинцев в отборе ЧМ-2026.

«Трахнем их», – сказал Рафинья в интервью Ромарио.

Матч Аргентина – Бразилия пройдет в ночь на 26 марта в 3:00 мск.

«Противостояние сборных Аргентины и Бразилии всегда будет иметь значение, но это все еще просто футбольный матч.

Я помню, как после финала Кубка Америки в 2021 году Месси сидел с Неймаром на ступеньках «Мараканы», и этот образ должен остаться со всеми нами.

Это говорит само за себя: лучший игрок в мире и, возможно, второй лучший игрок в мире, остаются друзьями. Это образ, которого мы должны придерживаться.

Лишь во вторую очередь это футбольный матч, где каждый хочет победить. Дальше этого идти не нужно», – сказал Скалони.