Рафинья – о сборной Аргентины: «На хрен их»

Нападающий сборной Бразилии Рафинья в интервью с экс-игроком национальной команды Ромарио высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2026 с Аргентиной.
– Мы сыграем против Аргентины – нашего главного соперника. Мы обыграем их? Ведь у них не будет Месси.
– Без сомнения, мы их обыграем. На поле и за его пределами, если потребуется.
– Ты забьешь?
– Да, сделаю все возможное.
– На хрен их?
– На хрен их.
- Матч Аргентина – Бразилия пройдет в ночь на 26 марта по московскому времени. Начало игры в 3:00.
- Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 28 очками после 13 туров. У Бразилии на счету 21 балл.
Источник: Goal