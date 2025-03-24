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Рафинья – о сборной Аргентины: «На хрен их»

Сегодня, 14:39

Нападающий сборной Бразилии Рафинья в интервью с экс-игроком национальной команды Ромарио высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2026 с Аргентиной.

– Мы сыграем против Аргентины – нашего главного соперника. Мы обыграем их? Ведь у них не будет Месси.

– Без сомнения, мы их обыграем. На поле и за его пределами, если потребуется.

– Ты забьешь?

– Да, сделаю все возможное.

– На хрен их?

– На хрен их.

  • Матч Аргентина – Бразилия пройдет в ночь на 26 марта по московскому времени. Начало игры в 3:00.
  • Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 28 очками после 13 туров. У Бразилии на счету 21 балл.

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Источник: Goal
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Барселона Бразилия Аргентина Рафинья
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