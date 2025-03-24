Рафинья – о сборной Аргентины: «На хрен их»

Нападающий сборной Бразилии Рафинья в интервью с экс-игроком национальной команды Ромарио высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2026 с Аргентиной.

– Мы сыграем против Аргентины – нашего главного соперника. Мы обыграем их? Ведь у них не будет Месси.

– Без сомнения, мы их обыграем. На поле и за его пределами, если потребуется.

– Ты забьешь?

– Да, сделаю все возможное.

– На хрен их?

– На хрен их.