Месси рискует пропустить 1/4 финала Кубка Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что Лионель Месси может не сыграть в ближайшем матче.

Действующие чемпионы мира встретятся с Эквадором в 1/4 финала Кубка Америки.

Матч состоится в ночь на пятницу, начало – в 04:00 мск.

У 37-летнего Месси 1 ассист в 2 играх турнира.

У него была травма приводящей мышцы.

«Мы подождем, прежде чем принять решение по Месси. Вчера у нас были хорошие предчувствия по поводу Лео.

У нас есть вариант с Лаутаро (Мартинесом) и Хулианом (Альваресом). Они могут начинать игру вдвоем, если Лео не будет. Мы еще подождем с решением.

Если Лео не будет играть, все изменится, но мы постараемся его заполучить. Будет справедливо подождать до последнего момента и дать ему время.

Перед тренировкой я поговорю с ним, чтобы решить, что мы будем делать», – сказал Скалони.