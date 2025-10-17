Введите ваш ник на сайте
Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам

Сегодня, 00:12

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик думает об уходе из клуба.

У немецкого специалиста возникли проблемы в раздевалке, где больше нет единого коллектива – там появились футболисты с привилегиями, за которых заступается руководство клуба, и второсортные игроки.

Также Флик конфликтует с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Ламин Ямаль опоздал на тренировку перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ», из-за чего тренер решил оставить его на скамейке запасных. В ситуацию вмешался Лапорта, заставивший тренера выпустить 18-летнего вингера в стартовом составе.

После этого у Флика появилось желание покинуть «Барселону». Он считает, что его авторитет в команде уже не будет прежним.

Еще по теме:
Флик объяснил разгром «Барселоны» «Севильей» 1
Флик назвал причину поражения «Барселоны» от «ПСЖ»
Флик высказался о победе «Барселоны» над «Овьедо»
Источник: Defensa Central
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин Флик Ханс-Дитер Лапорта Жоан
