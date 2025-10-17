Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик думает об уходе из клуба.

У немецкого специалиста возникли проблемы в раздевалке, где больше нет единого коллектива – там появились футболисты с привилегиями, за которых заступается руководство клуба, и второсортные игроки.

Также Флик конфликтует с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Ламин Ямаль опоздал на тренировку перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ», из-за чего тренер решил оставить его на скамейке запасных. В ситуацию вмешался Лапорта, заставивший тренера выпустить 18-летнего вингера в стартовом составе.

После этого у Флика появилось желание покинуть «Барселону». Он считает, что его авторитет в команде уже не будет прежним.