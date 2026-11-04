Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024