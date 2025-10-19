Серия А. «Комо» Фабрегаса победил «Ювентус» (2:0)

«Комо» в 7-м туре Серии А обыграл дома «Ювентус». 1+1 оформил Нико Пас.
Команда Сеска Фабрегаса поднялась на пятое место, отправив «Юве» на шестое.
На игре присутствовали Арсен Венгер и Тьерри Анри, с которыми Фабрегас пересекался в «Арсенале».
У «Комо» шесть матчей подряд без поражений. У «Ювентуса» прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия, длившаяся со старта сезона.
«Комо» обыграл «Юве» впервые в этом веке.
Италия. Серия А. 7 тур
Комо - Ювентус - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Кемпф, 4; 2:0 - Н. Пас, 79.
Источник: «Бомбардир»