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Стало известно, почему Сперцян не перешел в клуб Серии A

Вчера, 12:37
3

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас и спортивный директор клуба Карлалберто Луди были лично заинтересованы в переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Они видели в нeм основного игрока в роли атакующего полузащитника.

Итальянский клуб общался по возможному трансферу через европейских посредников футболиста. Однако, агенты капитана «быков» рекомендовали своему клиенту не рассматривать вариант с «Комо» из-за неопределенности вокруг главного тренера команды Сеска Фабрегаса, который в начале июня мог уйти в «Интер».

В итоге клуб переключился на другие варианты и в середине июня приобрeл на эту позицию полузащитника загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мартина Батурину.

  • Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 25 миллионов евро.
  • Контракт 25-летнего игрока сборной Армении с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
  • В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 ассистов.
  • «Комо» в прошлом сезоне стал 10-м в Серии A.

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Источник: Metaratings.ru
Италия. Серия А Краснодар Комо Сперцян Эдуард Фабрегас Сеск
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Комментарии (3)
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1752141068
ПРосто он не прошёл очищение от скверны РПЛ через какие-нибудь клубы,типа армянских,сербских,молдавских....То есть,недостаточно подтверждений лояльности еврообщаку.Какое, нахрен,"Комо",если даже ПСЖ не может держать в своих рядах нашего великого Мэтью!
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Бомж Зины
1752141772
Специярян не игрок уровня Комо, он игрок уровня Чайки...
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Мордаванин
1752147489
ушастый ара нетот язык учил надо было сочинский))
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