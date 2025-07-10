Стало известно, почему Сперцян не перешел в клуб Серии A

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас и спортивный директор клуба Карлалберто Луди были лично заинтересованы в переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Они видели в нeм основного игрока в роли атакующего полузащитника.

Итальянский клуб общался по возможному трансферу через европейских посредников футболиста. Однако, агенты капитана «быков» рекомендовали своему клиенту не рассматривать вариант с «Комо» из-за неопределенности вокруг главного тренера команды Сеска Фабрегаса, который в начале июня мог уйти в «Интер».

В итоге клуб переключился на другие варианты и в середине июня приобрeл на эту позицию полузащитника загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мартина Батурину.