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Серия А 2026/2027
Команды
Сассуоло
Состав
€ 201,65 млн
Сассуоло - состав команды
Сассуоло
Серия А 2026/2027
Стадион:
Читта дель Триколоре
Сайт:
http://www.sassuolocalcio.it
Тренер:
Альберто Аквилани
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
49
Мурич Арьянет
Вра
28
€ 7.5 млн
80
Турати Стефано
Вра
25
€ 3 млн
16
Закки Джоэле
Вра
23
€ 0.6 млн
12
Саталино Джакомо
Вра
27
€ 0.4 млн
21
Идзес Джей
Защ
26
€ 14 млн
33
Обрадор Рафаэль
Защ
22
€ 5 млн
6
Валюкевич Себастьян
Защ
26
€ 5 млн
3
Доиг Джош
Защ
24
€ 4.5 млн
16
Лейсен Федде
Защ
23
€ 3.5 млн
20
ван дер Бремпт Игнас
Защ
24
€ 3 млн
5
Канде Фали
Защ
28
€ 3 млн
15
Чалета-Цар Дуйе
Защ
30
€ 2.8 млн
70
Пьераньоло Эдоардо
Защ
23
€ 2 млн
19
Романья Филиппо
Защ
29
€ 0.8 млн
46
Simone Cinquegrano
Защ
-
26
Cas Odenthal
Защ
-
8
Коне Исмаэль
Пол
24
€ 25 млн
42
Торстведт Кристиан
Пол
27
€ 12 млн
7
Вольпато Кристиан
Пол
22
€ 10 млн
50
Бакола Дэррил
Пол
18
€ 8 млн
17
Аджич Василие
Пол
20
€ 8 млн
35
Липани Лука
Пол
21
€ 7.5 млн
55
Сулемана
Пол
23
€ 6 млн
40
Вранкс Астер
Пол
24
€ 5 млн
11
Болока Даниэль
Пол
27
€ 4 млн
18
Матич Неманья
Пол
38
€ 1.6 млн
8
Гьон Андреа
Пол
26
€ 0.8 млн
45
Лорьенте Арман
Нап
27
€ 19 млн
94
Эспозито Себастьяно
Нап
24
€ 15 млн
25
Домингес Бенха
Нап
23
€ 9 млн
9
Боуи Кирон
Нап
24
€ 7 млн
10
Берарди Доменико
Нап
32
€ 7 млн
77
Пьерини Николас
Нап
28
€ 1.6 млн
19
Laurs Skjellerup
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 11, нападающих: 7
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