Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сассуоло - состав

    Город Сассуоло
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.sassuolocalcio.it
    Стадион Читта дель Триколоре
    Тренер Алессио Дионизи
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    47 Консильи Андреа Италия Вра 36 22 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    79 Пеголо Джанлука Италия Вра 41 3 0 0 0 0 € 0.1 млн.
    26 Рожерио Бразилия Защ 25 22 0 2 5 0 € 5.8 млн.
    31 Феррари Джанмарко Италия Защ 30 21 1 0 5 0 € 5 млн.
    22 Тольян Джереми Германия Защ 28 19 0 1 2 0 € 4.5 млн.
    28 Эрлич Мартин Хорватия Защ 25 18 0 0 2 0 € 5.5 млн.
    77 Кирьякопулос Георгиос Греция Защ 27 12 1 1 3 0 € 5 млн.
    44 Руан Бразилия Защ 23 10 0 0 3 1 € 3.8 млн.
    3 Маркицца Риккардо Италия Защ 24 5 0 1 0 0 € 1.8 млн.
    17 Мюлдюр Мерт Турция Защ 23 1 0 0 0 0 € 7 млн.
    16 Фраттези Давиде Италия Пол 23 24 5 0 3 0 € 22 млн.
    42 Торстведт Кристиан Норвегия Пол 23 21 2 1 4 0 € 8.5 млн.
    8 Лопес Максим Франция Пол 25 17 0 0 7 0 € 15 млн.
    97 Энрике Матеус Бразилия Пол 25 16 2 0 2 0 € 8.5 млн.
    14 Мба Обьянг Педро Испания Экваториальная Гвинея Пол 30 14 0 1 2 0 € 0.9 млн.
    20 Харруи Абду Нидерланды Пол 25 14 1 0 1 0 -
    8 Траоре Хамед Кот-д'Ивуар Пол 23 11 0 3 1 0 € 22 млн.
    35 Д'Андреа Лука Италия Пол 18 5 0 1 0 0 € 2.5 млн.
    9 Пинамонти Андреа Италия Нап 23 20 3 0 2 0 € 20 млн.
    11 Альварес Агустин Уругвай Нап 21 17 1 1 1 0 € 8.5 млн.
    25 Берарди Доменико Италия Нап 28 15 4 4 6 0 € 23 млн.
    11 Дефрель Грегор Франция Нап 31 13 1 0 2 0 € 2 млн.
    15 Сейде Эмиль Норвегия Нап 21 12 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    64 Руссо Алессандро Италия Вра 21 - - - - - -
    19 Романья Филиппо Италия Защ 25 - - - - - -
    7 Оддеи Брайан Италия Нап 20 - - - - - -
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
    • Читайте нас: 
    11