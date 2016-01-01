Статистика по турнирам:

Италия. Серия А (2022-2023) Италия. Серия А (2021-2022) Италия. Серия А (2020-2021) Италия. Серия А (2019-2020) Италия. Серия А (2018-2019) Италия. Серия А (2017-2018) Лига Европы (2016-2017) Италия. Серия А (2016-2017) Италия. Серия А (2015-2016) Италия. Серия А (2014-2015) Италия. Серия А (2013-2014)