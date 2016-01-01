Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|47
|Консильи Андреа
|Вра
|36
|22
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|79
|Пеголо Джанлука
|Вра
|41
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.1 млн.
|26
|Рожерио
|Защ
|25
|22
|0
|2
|5
|0
|€ 5.8 млн.
|31
|Феррари Джанмарко
|Защ
|30
|21
|1
|0
|5
|0
|€ 5 млн.
|22
|Тольян Джереми
|Защ
|28
|19
|0
|1
|2
|0
|€ 4.5 млн.
|28
|Эрлич Мартин
|Защ
|25
|18
|0
|0
|2
|0
|€ 5.5 млн.
|77
|Кирьякопулос Георгиос
|Защ
|27
|12
|1
|1
|3
|0
|€ 5 млн.
|44
|Руан
|Защ
|23
|10
|0
|0
|3
|1
|€ 3.8 млн.
|3
|Маркицца Риккардо
|Защ
|24
|5
|0
|1
|0
|0
|€ 1.8 млн.
|17
|Мюлдюр Мерт
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 7 млн.
|16
|Фраттези Давиде
|Пол
|23
|24
|5
|0
|3
|0
|€ 22 млн.
|42
|Торстведт Кристиан
|Пол
|23
|21
|2
|1
|4
|0
|€ 8.5 млн.
|8
|Лопес Максим
|Пол
|25
|17
|0
|0
|7
|0
|€ 15 млн.
|97
|Энрике Матеус
|Пол
|25
|16
|2
|0
|2
|0
|€ 8.5 млн.
|14
|Мба Обьянг Педро
|Пол
|30
|14
|0
|1
|2
|0
|€ 0.9 млн.
|20
|Харруи Абду
|Пол
|25
|14
|1
|0
|1
|0
|-
|8
|Траоре Хамед
|Пол
|23
|11
|0
|3
|1
|0
|€ 22 млн.
|35
|Д'Андреа Лука
|Пол
|18
|5
|0
|1
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|9
|Пинамонти Андреа
|Нап
|23
|20
|3
|0
|2
|0
|€ 20 млн.
|11
|Альварес Агустин
|Нап
|21
|17
|1
|1
|1
|0
|€ 8.5 млн.
|25
|Берарди Доменико
|Нап
|28
|15
|4
|4
|6
|0
|€ 23 млн.
|11
|Дефрель Грегор
|Нап
|31
|13
|1
|0
|2
|0
|€ 2 млн.
|15
|Сейде Эмиль
|Нап
|21
|12
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|64
|Руссо Алессандро
|Вра
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Романья Филиппо
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Оддеи Брайан
|Нап
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6