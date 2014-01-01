Турниры:

Италия. Серия А. 2022/2023 Италия. Кубок. 2022/2023 Италия. Кубок. 2021/2022 Италия. Серия А. 2021/2022 Италия. Кубок. 2020/2021 Италия. Серия А. 2020/2021 Италия. Серия А. 2019/2020 Италия. Кубок. 2019/2020 Италия. Серия А. 2018/2019 Италия. Кубок. 2018/2019 Италия. Серия А. 2017/2018 Италия. Кубок. 2017/2018 Италия. Кубок. 2016/2017 Италия. Серия А. 2016/2017 Лига Европы. Квалификация 2016/2017 Италия. Серия А. 2015/2016 Италия. Кубок. 2015/2016 Италия. Серия А. 2014/2015 Трофео ТИМ. 2014 Италия. Кубок. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Италия. Серия А. 2013/2014 Италия. Кубок. 2013/2014 Италия. Кубок. 2012/2013 Италия. Кубок. 2011/2012 Италия. Кубок. 2010/2011 Италия. Кубок. 2009/2010 Италия. Кубок. 2008/2009