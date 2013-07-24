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Сассуоло
Новости
€ 201,65 млн
Сассуоло - новости команды
Сассуоло
Серия А 2026/2027
Стадион:
Читта дель Триколоре
Сайт:
http://www.sassuolocalcio.it
Тренер:
Альберто Аквилани
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
Вчера, 09:57
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Сассуоло» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Лацио» на победу в матче 9-го тура
26 октября
«Комо» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Серия А: шансы «Комо» и «Сассуоло» на победу в матче 8-го тура
23 октября
«Фрозиноне» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Фрозиноне» – «Сассуоло»: кто победит в матче 7 тура Серии А 2026/2027
15 октября
«Сассуоло» – «Милан»: кто победит в матче 6 тура Серии А 2026/2027
10 октября
«Монца» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Монца» – «Сассуоло»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Италии 2026/2027
17 сентября
«Сассуоло» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Сассуоло» – «Ювентус»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
12 сентября
«Болонья» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Болонья» – «Сассуоло»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Сассуоло» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Сассуоло» – «Торино»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Трансляция
«Аталанта» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Аталанта» – «Сассуоло»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
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