- 18 февраля
- 14:19 Семин оценил гол Хвичи в ворота «Сассуоло» 2
- 12:30 Хвича прокомментировал победу «Наполи» над «Сассуоло»
- 00:43 Серия А. «Наполи» победил «Сассуоло» (2:0) и лидирует с отрывом в 18 очков. Хвича забил 5
- 17 февраля
- 20:55 Где смотреть матч «Сассуоло» – «Наполи»: 23 тур Серия А, 17 февраля 2023
- 29 января
- 18:19 Пиоли: «Скудетто для «Милана» в этом сезоне – попадание в топ-4»
- 16:34 Серия А. «Милан» крупно проиграл дома «Сассуоло» (2:5) 4
- 16:16 «Милан» впервые в истории пропустил 4 гола в 2 играх Серии А подряд
- 23 декабря 2022
- 01:15 «Сассуоло» отказал «Спартаку» в трансфере Рожерио 2
- 21 декабря 2022
- 01:58 В «Сассуоло» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к защитнику Рожерио
- 20 декабря 2022
- 18:15 «Спартак» хочет купить защитника «Сассуоло» 5
- 10 ноября 2022
- 08:32 «Один игрок предал усилия команды. Он должен найти новый клуб в январе». Моуринью – после ничьей «Ромы» с «Сассуоло» 4
- 9 ноября 2022
- 22:30 Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло», «Аталанта» уступила «Лечче»
- 29 октября 2022
- 17:57 Серия А. «Наполи» победил «Сассуоло» (4:0) и не проигрывает с апреля. У Хвичи 2 ассиста и гол 3
- 24 октября 2022
- 23:59 Серия А. «Верона» Боккетти проиграла «Сассуоло», «Сампдория» Станковича победила «Кремонезе»
- 15 октября 2022
- 23:40 Серия А. «Аталанта» победила «Сассуоло» и вышла на первое место, экс-спартаковец забил
- 8 октября 2022
- 17:51 Серия А. «Интер» обыграл «Сассуоло» благодаря дублю 36-летнего Джеко
- 30 августа 2022
- 21:59 Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» и продлил беспроигрышную серию до 20 матчей