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Серия А 2026/2027
Команды
Сассуоло
Результаты
€ 201,65 млн
Сассуоло - результаты матчей
Сассуоло
Серия А 2026/2027
Стадион:
Читта дель Триколоре
Сайт:
http://www.sassuolocalcio.it
Тренер:
Альберто Аквилани
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Серия А. 2026/2027
Италия. Серия А. 2025/2026
Италия. Кубок. 2025/2026
Италия. Серия В. 2024/2025
Италия. Кубок. 2024/2025
Италия. Серия А. 2023/2024
Италия. Кубок. 2023/2024
Италия. Серия А. 2022/2023
Италия. Кубок. 2022/2023
Италия. Кубок. 2021/2022
Италия. Серия А. 2021/2022
Италия. Кубок. 2020/2021
Италия. Серия А. 2020/2021
Италия. Серия А. 2019/2020
Италия. Кубок. 2019/2020
Италия. Серия А. 2018/2019
Италия. Кубок. 2018/2019
Италия. Серия А. 2017/2018
Италия. Кубок. 2017/2018
Италия. Кубок. 2016/2017
Италия. Серия А. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Италия. Серия А. 2015/2016
Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Серия А. 2014/2015
Трофео ТИМ. 2014
Италия. Кубок. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
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Италия. Кубок. 2013/2014
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
02.11 | 20:30
Сассуоло
2 : 4
Фиорентина
27.10 | 20:30
Сассуоло
2 : 6
Лацио
24.10 | 16:00
Комо
2 : 0
Сассуоло
16.10 | 21:45
Фрозиноне
4 : 2
Сассуоло
11.10 | 19:00
Сассуоло
1 : 1
Милан
18.09 | 21:45
Монца
2 : 1
Сассуоло
13.09 | 21:45
Сассуоло
3 : 2
Ювентус
06.09 | 19:00
Болонья
2 : 2
Сассуоло
29.08 | 19:30
Сассуоло
2 : 1
Торино
23.08 | 21:45
Аталанта
2 : 1
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