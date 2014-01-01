Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|25 февраля, суббота
|22:45
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|23 тур
|17 февраля, пятница
|22:45
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|14:30
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|21 тур
|4 февраля, суббота
|22:45
|Сассуоло
|1:0
|Аталанта
|20 тур
|29 января, воскресенье
|14:30
|Милан
|2:5
|Сассуоло
|19 тур
|22 января, воскресенье
|17:00
|Монца
|1:1
|Сассуоло
|18 тур
|15 января, воскресенье
|14:30
|Сассуоло
|0:2
|Лацио
|17 тур
|7 января, суббота
|17:00
|Фиорентина
|2:1
|Сассуоло
|16 тур
|4 января, среда
|14:30
|Сассуоло
|1:2
|Сампдория
|15 тур
|12 ноября, суббота
|22:45
|Болонья
|3:0
|Сассуоло
|14 тур
|9 ноября, среда
|20:30
|Сассуоло
|1:1
|Рома
|13 тур
|5 ноября, суббота
|17:00
|Эмполи
|1:0
|Сассуоло
|12 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Наполи
|4:0
|Сассуоло
|11 тур
|24 октября, понедельник
|21:45
|Сассуоло
|2:1
|Верона
|10 тур
|15 октября, суббота
|21:45
|Аталанта
|2:1
|Сассуоло
|9 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Сассуоло
|1:2
|Интер
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Сассуоло
|5:0
|Салернитана
|7 тур
|17 сентября, суббота
|21:45
|Торино
|0:1
|Сассуоло
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Сассуоло
|1:3
|Удинезе
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|13:30
|Кремонезе
|0:0
|Сассуоло
|4 тур
|30 августа, вторник
|19:30
|Сассуоло
|0:0
|Милан
|3 тур
|27 августа, суббота
|21:45
|Специя
|2:2
|Сассуоло
|2 тур
|20 августа, суббота
|21:45
|Сассуоло
|1:0
|Лечче
|1 тур
|15 августа, понедельник
|21:45
|Ювентус
|3:0
|Сассуоло