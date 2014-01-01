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    Сассуоло - результаты

    Город Сассуоло
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.sassuolocalcio.it
    Стадион Читта дель Триколоре
    Тренер Алессио Дионизи
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		25 февраля, суббота 22:45 Лечче 0:1 Сассуоло
    23 тур
    		17 февраля, пятница 22:45 Сассуоло 0:2 Наполи
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 14:30 Удинезе 2:2 Сассуоло
    21 тур
    		4 февраля, суббота 22:45 Сассуоло 1:0 Аталанта
    20 тур
    		29 января, воскресенье 14:30 Милан 2:5 Сассуоло
    19 тур
    		22 января, воскресенье 17:00 Монца 1:1 Сассуоло
    18 тур
    		15 января, воскресенье 14:30 Сассуоло 0:2 Лацио
    17 тур
    		7 января, суббота 17:00 Фиорентина 2:1 Сассуоло
    16 тур
    		4 января, среда 14:30 Сассуоло 1:2 Сампдория
    15 тур
    		12 ноября, суббота 22:45 Болонья 3:0 Сассуоло
    14 тур
    		9 ноября, среда 20:30 Сассуоло 1:1 Рома
    13 тур
    		5 ноября, суббота 17:00 Эмполи 1:0 Сассуоло
    12 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Наполи 4:0 Сассуоло
    11 тур
    		24 октября, понедельник 21:45 Сассуоло 2:1 Верона
    10 тур
    		15 октября, суббота 21:45 Аталанта 2:1 Сассуоло
    9 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Сассуоло 1:2 Интер
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Сассуоло 5:0 Салернитана
    7 тур
    		17 сентября, суббота 21:45 Торино 0:1 Сассуоло
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:00 Сассуоло 1:3 Удинезе
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 13:30 Кремонезе 0:0 Сассуоло
    4 тур
    		30 августа, вторник 19:30 Сассуоло 0:0 Милан
    3 тур
    		27 августа, суббота 21:45 Специя 2:2 Сассуоло
    2 тур
    		20 августа, суббота 21:45 Сассуоло 1:0 Лечче
    1 тур
    		15 августа, понедельник 21:45 Ювентус 3:0 Сассуоло
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