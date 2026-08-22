Матч 1 тура Серии А между бергамской «Аталантой» и «Сассуоло» пройдет 23 августа 2026 года в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия». Хозяева подходят к старту чемпионата в хорошем тонусе: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и не пропускают в трeх последних встречах. Гости, напротив, имеют серьeзные проблемы на выезде – три поражения подряд в гостевых матчах Серии А. При этом «Аталанта» традиционно сильна в домашних играх против «Сассуоло» – она не уступает в 12 из 14 последних встреч на своем поле. Сможет ли «Сассуоло» прервать неудачную гостевую серию и отобрать очки у фаворита, или хозяева продолжат своe доминирование и уверенно начнут сезон?

Кто победит в матче

«Аталанта» выглядит явным фаворитом благодаря своей надeжной обороне и отличной очной статистике. В последних пяти матчах бергамаски пропускают в среднем всего 0,80 гола за игру, а в трeх последних встречах и вовсе не давали соперникам забивать. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в пяти из семи последних матчей, в среднем принося 1,60 мяча за игру. В очных встречах с «Сассуоло» на «Адзурри д′Италия» «Аталанта» не проигрывает в 12 из 14 последних игр, что даeт ей серьeзное психологическое преимущество. В предсезонных матчах команда уверенно переиграла «Шальке» (3:0) и «Атлетик» (1:0), хотя уступила «Фейеноорду» (1:2). Домашняя поддержка и класс игроков должны помочь хозяевам доминировать с первых минут.

«Сассуоло» подходит к игре с проблемами на выезде – три поражения подряд в гостевых матчах чемпионата, что не сулит им ничего хорошего в Бергамо. Однако в атаке гости опасны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,00 гола. В Кубке Италии «Сассуоло» разгромил «Чезену» (3:0), а в товарищеских матчах обыграл «Аугсбург» (3:2) и уступил «Сельта» (1:4). Но оборона гостей нестабильна: в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, а в очных встречах с «Аталантой» они регулярно пропускают. Гостям будет сложно сдержать атакующий натиск хозяев при своей слабой защите, даже несмотря на их умение забивать.

Итоговый вывод: «Аталанта» является безоговорочным фаворитом благодаря надeжной обороне, отличной домашней статистике против «Сассуоло» и проблемам гостей на выезде. «Сассуоло» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат в Бергамо. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 30 очных матчах «Аталанта» одержала 19 побед, «Сассуоло» – 6, ещe 5 встреч завершились вничью. При этом на своeм поле «Аталанта» не проигрывает в 12 из 14 последних игр против «Сассуоло». Однако в двух последних очных встречах в Серии А победу одерживал «Сассуоло» – 2:1 дома и 3:0 на выезде. Тем не менее текущая форма «Аталанты» (сухая серия из трeх матчей) и провальные гостевые результаты «Сассуоло» (три поражения подряд на выезде) говорят в пользу хозяев. Учитывая домашнюю поддержку и историческое преимущество, «Аталанта» должна уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аталанты» с разницей как минимум в два мяча. Надeжная оборона хозяев, их доминирование в очных встречах на своeм поле и слабые выездные результаты «Сассуоло» не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их защита слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Аталанты» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Сассуоло» состоится 23 августа 2026 года в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.