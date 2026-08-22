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«Аталанта» – «Сассуоло»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

22 августа 2026 9:51
Аталанта - Сассуоло
23 авг. 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Аталанты» с форой (-1)
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1 тура Серии А между бергамской «Аталантой» и «Сассуоло» пройдет 23 августа 2026 года в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия». Хозяева подходят к старту чемпионата в хорошем тонусе: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и не пропускают в трeх последних встречах. Гости, напротив, имеют серьeзные проблемы на выезде – три поражения подряд в гостевых матчах Серии А. При этом «Аталанта» традиционно сильна в домашних играх против «Сассуоло» – она не уступает в 12 из 14 последних встреч на своем поле. Сможет ли «Сассуоло» прервать неудачную гостевую серию и отобрать очки у фаворита, или хозяева продолжат своe доминирование и уверенно начнут сезон?

Кто победит в матче

«Аталанта» выглядит явным фаворитом благодаря своей надeжной обороне и отличной очной статистике. В последних пяти матчах бергамаски пропускают в среднем всего 0,80 гола за игру, а в трeх последних встречах и вовсе не давали соперникам забивать. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в пяти из семи последних матчей, в среднем принося 1,60 мяча за игру. В очных встречах с «Сассуоло» на «Адзурри д′Италия» «Аталанта» не проигрывает в 12 из 14 последних игр, что даeт ей серьeзное психологическое преимущество. В предсезонных матчах команда уверенно переиграла «Шальке» (3:0) и «Атлетик» (1:0), хотя уступила «Фейеноорду» (1:2). Домашняя поддержка и класс игроков должны помочь хозяевам доминировать с первых минут.

«Сассуоло» подходит к игре с проблемами на выезде – три поражения подряд в гостевых матчах чемпионата, что не сулит им ничего хорошего в Бергамо. Однако в атаке гости опасны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,00 гола. В Кубке Италии «Сассуоло» разгромил «Чезену» (3:0), а в товарищеских матчах обыграл «Аугсбург» (3:2) и уступил «Сельта» (1:4). Но оборона гостей нестабильна: в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, а в очных встречах с «Аталантой» они регулярно пропускают. Гостям будет сложно сдержать атакующий натиск хозяев при своей слабой защите, даже несмотря на их умение забивать.

Итоговый вывод: «Аталанта» является безоговорочным фаворитом благодаря надeжной обороне, отличной домашней статистике против «Сассуоло» и проблемам гостей на выезде. «Сассуоло» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат в Бергамо. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 30 очных матчах «Аталанта» одержала 19 побед, «Сассуоло» – 6, ещe 5 встреч завершились вничью. При этом на своeм поле «Аталанта» не проигрывает в 12 из 14 последних игр против «Сассуоло». Однако в двух последних очных встречах в Серии А победу одерживал «Сассуоло» – 2:1 дома и 3:0 на выезде. Тем не менее текущая форма «Аталанты» (сухая серия из трeх матчей) и провальные гостевые результаты «Сассуоло» (три поражения подряд на выезде) говорят в пользу хозяев. Учитывая домашнюю поддержку и историческое преимущество, «Аталанта» должна уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 17 (61%)
Ничьих - 5 (18%)
Побед - 6 (21%)
57
Забитых мячей
30
2.04
В среднем за матч
1.07
6:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
2 : 6
29.12.2018
Аталанта
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
2 : 2
13.09.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
2 : 1
23.08.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
2 : 1
01.03.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
0 : 3
09.11.2025
Сассуоло
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
3 : 0
17.02.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
3 : 1
03.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 2
20.08.2023
Аталанта
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 0
04.02.2023
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
2 : 1
15.10.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 1
10.04.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
2 : 1
21.09.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1 : 1
02.05.2021
Аталанта
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
5 : 1
03.01.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
4 : 1
21.06.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 4
28.09.2019
Аталанта
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
3 : 1
26.05.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
2 : 6
29.12.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
0 : 3
27.01.2018
Аталанта
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
2 : 1
20.12.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
10.09.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1 : 1
08.04.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 3
06.11.2016
Аталанта
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1 : 1
30.01.2016
Сассуоло
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
2 : 2
13.09.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 1
12.04.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
0 : 0
08.11.2014
Аталанта
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 2
06.04.2014
Сассуоло
Италия. Кубок, 4 раунд
Аталанта
2 : 0
04.12.2013
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2 : 0
24.11.2013
Аталанта
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Эдерсон
(К) ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
17
Василие Аджич
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
21
Джей Идзес
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Alessandro Di Bitonto
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
29
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
14
Gabriel Kulla
ЦФ
3-2-2-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
31
Коссуну
47
Бернаскони
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
70
Гаэтано
8
Пашалич
9
Скамакка
18
Распадори
4-1-1-3-1
49
Мурич
46
26
5
3
Доиг
18
Матич
17
Аджич
45
Лорьенте
7
Вольпато
50
Бакола
9
Боуи
18
Распадори
99
Эльмас
99
Эльмас
18
Распадори
47
Бернаскони
23
Колашинац
23
Колашинац
47
Бернаскони
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
59
Залевски
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
59
Залевски
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
18
Матич
25
Домингес
25
Домингес
18
Матич
17
Аджич
55
Торстведт
55
Торстведт
17
Аджич
5
16
Лейсен
16
Лейсен
5
7
Вольпато
20
Черво
20
Черво
7
Вольпато
9
Боуи
14
14
9
Боуи
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
21
Джей Идзес
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
80
Стефано Турати
ВР
5
Alessandro Di Bitonto
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
29
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Остались в запасе
21
Джей Идзес
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
80
Стефано Турати
ВР
5
Alessandro Di Bitonto
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
29
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Альберто Аквилани
Аталанта
Точно не сыграют
Онест Аганор
ЛЗ
Исак Хин
ЦЗ
Камалдин Сулемана
ЛВ
Томас Кристенсен
ЦЗ
Сассуоло
Точно не сыграют
Доменико Берарди
ПВ
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Исмаэль Коне
ЦП
Йеферсон Пас
ПЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Андреа Пинамонти
ЦФ
Себастьян Валюкевич
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аталанты» с разницей как минимум в два мяча. Надeжная оборона хозяев, их доминирование в очных встречах на своeм поле и слабые выездные результаты «Сассуоло» не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их защита слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Аталанты» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Сассуоло» состоится 23 августа 2026 года в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аталанта» – «Сассуоло»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Аталанты» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Сассуоло Аталанта
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