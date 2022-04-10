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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 10 апреля 2022
Сассуоло
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
24'
Х. Траоре
61'
Х. Траоре
90+3'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Аталанта
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Муриэль
90'
+2
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
Замена
Д. Феррари
️️️️
Г. Кирьякопулос
78'
Замена
Руан
️️️️
Д. Скамакка
78'
77'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
Замена
Рожерио
️️️️
Х. Траоре
71'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
71'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
63'
ГОЛ! 2:0!
Х. Траоре
Пас отдал
М. Лопес
61'
58'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Р. Толой
58'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ж. Бога
46'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Х. Хатебур
46'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
А. Миранчук
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
М. Энрике
46'
Желтая карточка
М. Энрике
39'
ГОЛ! 1:0!
Х. Траоре
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
21
Кирикеш
23
Айхан
18
Мюлдюр
20
Лопес
7
Энрике
25
Траоре
10
Берарди
9
Скамакка
18
Распадори
3-2-3-2
57
Спортиелло
42
Скальвини
28
Демирал
3
Пеццелла
33
Хатебур
2
Толой
8
Пашалич
59
Миранчук
13
Бога
91
Сапата
32
Пессина
25
Траоре
13
Рожерио
13
Рожерио
25
Траоре
77
Кирьякопулос
67
Феррари
67
Феррари
77
Кирьякопулос
9
Скамакка
4
Руан
4
Руан
9
Скамакка
7
Энрике
4
Маньянелли
4
Маньянелли
7
Энрике
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
2
Толой
19
Паломино
19
Паломино
2
Толой
59
Миранчук
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
59
Миранчук
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
13
Бога
10
Муриэль
10
Муриэль
13
Бога
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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