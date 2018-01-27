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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 27 января 2018
Сассуоло
27.01.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
30'
А. Масиелло
83'
Б. Кристанте
86'
Р. Фройлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Аталанта
Вторая желтая
Э. Гольданига
90'
+7
86'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фройлер
83'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кристанте
Пас отдал
Т. Кастань
Желтая карточка
Э. Гольданига
68'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Масиелло
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
18
Гольданига
15
Ачерби
13
Пелузо
14
Лирола
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
21
Политано
94
Берарди
11
Фальчинелли
3-3-2-2
95
Голлини
21
Кастань
5
Масиелло
2
Толой
19
Паломино
15
де Рон
8
Госенс
4
Кристанте
8
Фройлер
14
Корнелиус
72
Иличич
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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