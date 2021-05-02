Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 02 мая 2021
Сассуоло
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
52'
Д. Берарди (П)
32'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Аталанта
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
87'
79'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Р. Толой
78'
Желтая карточка
Б. Джимсити
Замена
К. Айхан
️️️️
Х. Траоре
78'
76'
Пенальти не реализован!
Л. Муриэль
Вторая желтая
Марлон
75'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
П. Мба Обьянг
60'
60'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
Д. Феррари
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Берарди
52'
Замена
Д. Феррари
️️️️
В. Кирикеш
46'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Г. Дефрель
46'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
45'
+1
Желтая карточка
М. Локателли
40'
Желтая карточка
В. Кирикеш
35'
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Р. Малиновский
Желтая карточка
Марлон
28'
25'
Замена
М. Спортиелло
️️️️
М. Пессина
23'
Красная карточка
П. Голлини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
6
Марлон
21
Кирикеш
18
Мюлдюр
5
Локателли
14
Мба Обьянг
13
Бога
25
Траоре
10
Берарди
92
Дефрель
3-3-1-2-1
95
Голлини
21
Ромеро
2
Толой
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
32
Пессина
91
Сапата
21
Кирикеш
67
Феррари
67
Феррари
21
Кирикеш
25
Траоре
23
Айхан
23
Айхан
25
Траоре
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
14
Мба Обьянг
10
Бурабиа
10
Бурабиа
14
Мба Обьянг
92
Дефрель
18
Распадори
18
Распадори
92
Дефрель
32
Пессина
57
Спортиелло
57
Спортиелло
32
Пессина
2
Толой
19
Паломино
19
Паломино
2
Толой
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+