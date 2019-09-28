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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 28 сентября 2019
Сассуоло
28.09.2019, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 4
Завершен
Аталанта
62'
Г. Дефрель
6'
А. Гомес
13'
Р. Госенс
29'
А. Гомес
35'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Аталанта
87'
Желтая карточка
Р. Малиновский
70'
Желтая карточка
Р. Толой
ГОЛ! 1:4!
Г. Дефрель
Пас отдал
А. Дункан
62'
Желтая карточка
Д. Феррари
44'
35'
ГОЛ! 0:4!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Хатебур
Желтая карточка
Д. Берарди
33'
29'
ГОЛ! 0:3!
А. Гомес
Пас отдал
Д. Сапата
13'
ГОЛ! 0:2!
Р. Госенс
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Фройлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Пелузо
22
Тольян
32
Дункан
14
Мба Обьянг
10
Бурабиа
13
Бога
10
Берарди
92
Дефрель
3-2-1-1-3
57
Спортиелло
5
Масиелло
6
Джимсити
2
Толой
33
Хатебур
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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