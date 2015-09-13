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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 13 сентября 2015
Сассуоло
13.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
22'
Ф. Маньянелли
40'
А. Флоро Флорес
13'
М. Пинилья
33'
М. Пинилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Аталанта
90'
+2
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
С. Миссироли
89'
86'
Пенальти не реализован!
М. Моралес
Вторая желтая
Ш. Врсалько
84'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
83'
80'
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Беллини
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
А. Флоро Флорес
78'
70'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
А. Гомес
Замена
С. Флоккари
️️️️
Г. Дефрель
65'
Замена
М. Политано
️️️️
Н. Сансоне
63'
Желтая карточка
Н. Сансоне
61'
56'
Замена
К. Раймонди
️️️️
Я. Куртич
48'
Вторая желтая
М. Пинилья
ГОЛ! 2:2!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
А. Дункан
40'
38'
Желтая карточка
М. Пинилья
33'
ГОЛ! 1:2!
М. Пинилья
Желтая карточка
А. Дункан
26'
23'
Желтая карточка
М. Моралес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Маньянелли
Пас отдал
А. Флоро Флорес
22'
19'
Желтая карточка
Г. Палетта
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Пинилья
Пас отдал
А. Гомес
Пенальти не реализован!
Н. Сансоне
7'
6'
Желтая карточка
Н. Черубин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
24
Врсалько
6
Миссироли
32
Дункан
4
Маньянелли
11
Сансоне
92
Дефрель
9
Флоро Флорес
4-1-3-2
57
Спортиелло
3
Драме
29
Палетта
3
Черубин
6
Беллини
15
де Рон
10
Моралес
27
Куртич
14
Кармона
10
Гомес
51
Пинилья
11
Сансоне
21
Политано
21
Политано
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
9
Флоро Флорес
92
Дефрель
10
Флоккари
10
Флоккари
92
Дефрель
10
Гомес
9
Монакелло
9
Монакелло
10
Гомес
6
Беллини
2
Толой
2
Толой
6
Беллини
27
Куртич
77
Раймонди
77
Раймонди
27
Куртич
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
5
Карим Лариби
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Альберто Бралья
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