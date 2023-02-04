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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 04 февраля 2023
Сассуоло
04.02.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
55'
А. Лорьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Аталанта
90'
+6
Красная карточка
Л. Муриэль
Желтая карточка
К. Торстведт
90'
Замена
А. Харруи
️️️️
П. Мба Обьянг
87'
Замена
К. Торстведт
️️️️
А. Лорьенте
87'
Желтая карточка
Н. Цортеа
84'
80'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Руджери
Замена
А. Альварес
️️️️
Г. Дефрель
77'
Желтая карточка
Г. Дефрель
69'
Замена
Н. Байрами
️️️️
М. Энрике
67'
66'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Х. Хатебур
66'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Хойлунд
Желтая карточка
А. Лорьенте
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Лорьенте
Пас отдал
Р. Маркицца
55'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Рожерио
46'
46'
Замена
Ж. Бога
️️️️
А. Лукман
43'
Желтая карточка
Д. Скальвини
Желтая карточка
Рожерио
33'
33'
Замена
М. Руджери
️️️️
Эдерсон
30'
Красная карточка
Й. Меле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-3-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
4
Руан
6
Эрлич
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
7
Энрике
45
Лорьенте
20
Цортеа
10
Берарди
92
Дефрель
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
21
Меле
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
13
Эдерсон
19
Хойлунд
11
Лукман
13
Рожерио
5
Маркицца
5
Маркицца
13
Рожерио
14
Мба Обьянг
21
Харруи
21
Харруи
14
Мба Обьянг
7
Энрике
10
Байрами
10
Байрами
7
Энрике
45
Лорьенте
42
Торстведт
42
Торстведт
45
Лорьенте
92
Дефрель
9
Альварес
9
Альварес
92
Дефрель
13
Эдерсон
13
Руджери
13
Руджери
13
Эдерсон
33
Хатебур
8
Пашалич
8
Пашалич
33
Хатебур
11
Лукман
13
Бога
13
Бога
11
Лукман
19
Хойлунд
91
Сапата
91
Сапата
19
Хойлунд
Руджери
10
Муриэль
10
Муриэль
Руджери
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
16
Лука Д'Андреа
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
16
Лука Д'Андреа
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
5
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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