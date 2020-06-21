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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 21 июня 2020
Аталанта
21.06.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 1
Завершен
Сассуоло
16'
Б. Джимсити
31'
Д. Сапата
37'
М. Бурабиа (АГ)
66'
Д. Сапата
90+2'
М. Бурабиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
М. Бурабиа
Желтая карточка
Р. Толой
90'
Замена
Р. Толой
️️️️
Б. Джимсити
87'
Желтая карточка
Л. Муриэль
82'
77'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Локателли
Желтая карточка
Б. Джимсити
75'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Р. Фройлер
70'
69'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Марлон
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Госенс
69'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
69'
ГОЛ! 4:0!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
66'
65'
Желтая карточка
Марлон
61'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Ж. Бога
61'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Берарди
46'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Тольян
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
М. Пашалич
40'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Бурабиа
37'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сапата
31'
ГОЛ! 1:0!
Б. Джимсити
Пас отдал
М. Кальдара
16'
9'
Желтая карточка
Д. Тольян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
33
Ханс Хатебур
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
8
Ремо Фройлер
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
92
Грегор Дефрель
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-1-1-3
95
Голлини
8
Госенс
23
Кальдара
19
Паломино
6
Джимсити
15
де Рон
33
Хатебур
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
8
Фройлер
4-1-2-2-1
47
Консильи
22
Тольян
6
Марлон
13
Пелузо
77
Кирьякопулос
5
Локателли
92
Дефрель
10
Бурабиа
10
Берарди
13
Бога
9
Капуто
6
Джимсити
2
Толой
2
Толой
6
Джимсити
8
Госенс
21
Кастань
21
Кастань
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Фройлер
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
6
Марлон
96
Маньяни
96
Маньяни
6
Марлон
22
Тольян
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Тольян
13
Бога
17
Гараслин
17
Гараслин
13
Бога
5
Локателли
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
5
Локателли
10
Берарди
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Берарди
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Атлети Адзурри
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