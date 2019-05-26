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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 26 мая 2019
Аталанта
26.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
35'
Д. Сапата
53'
А. Гомес
65'
М. Пашалич
19'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
83'
Вторая желтая
Ф. Маньянелли
ГОЛ! 3:1!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Гомес
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Гомес
53'
48'
Желтая карточка
Д. Феррари
Желтая карточка
М. де Рон
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
45'
+5
Красная карточка
Д. Берарди
45'
+4
Желтая карточка
Рожерио
Желтая карточка
Й. Иличич
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
6
Джимсити
19
Паломино
21
Кастань
8
Госенс
15
де Рон
5
Масиелло
8
Фройлер
10
Гомес
91
Сапата
72
Иличич
4-1-3-2
25
Пеголо
14
Лирола
67
Феррари
13
Рожерио
28
Демирал
5
Локателли
4
Маньянелли
32
Дункан
10
Бурабиа
94
Берарди
13
Бога
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
47
Андреа Консильи
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
47
Андреа Консильи
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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