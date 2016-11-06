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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 06 ноября 2016
Сассуоло
06.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
19'
А. Гомес
24'
М. Кальдара
43'
А. Конти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Аталанта
90'
+1
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Р. Гальярдини
89'
Замена
К. Раймонди
️️️️
А. Конти
86'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Ф. Риччи
79'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Л. Пеллегрини
71'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
70'
61'
Желтая карточка
А. Конти
58'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Желтая карточка
М. Гаццола
45'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
А. Матри
45'
43'
ГОЛ! 0:3!
А. Конти
Замена
Ф. Риччи
️️️️
П. Лирола
31'
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Кальдара
Пас отдал
Р. Гальярдини
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Бьондини
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
98
Кристиан Капоне
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-2-1-2-2
47
Консильи
20
Терранова
15
Ачерби
13
Пелузо
23
Гаццола
14
Лирола
8
Бьондини
7
Пеллегрини
21
Политано
21
Матри
92
Дефрель
4-4-2
1
Бериша
23
Кальдара
5
Масиелло
87
Жуканович
37
Спинаццола
13
Конти
19
Кессье
21
Гальярдини
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
14
Лирола
11
Риччи
11
Риччи
14
Лирола
7
Пеллегрини
36
Маццителли
36
Маццителли
7
Пеллегрини
21
Матри
9
Иеммелло
9
Иеммелло
21
Матри
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
13
Конти
77
Раймонди
77
Раймонди
13
Конти
21
Гальярдини
8
Мильяччо
8
Мильяччо
21
Гальярдини
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
98
Кристиан Капоне
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
98
Кристиан Капоне
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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